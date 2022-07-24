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熱浪壟罩…西葡1700人熱死 歐盟近半領域恐乾旱

編譯中心／綜合23日電
由於熱浪來襲，瑞士西北部隸屬杜河的布勒內湖已接近乾涸。 （歐新社）
由於熱浪來襲，瑞士西北部隸屬杜河的布勒內湖已接近乾涸。 （歐新社）

世衛組織（WHO）歐洲辦公室22日表示，歐洲受熱浪侵襲，並引發多宗野火，光在西班牙和葡萄牙就有超過1700人死於高溫，呼籲各國攜手應對氣候變遷。

中央社引述法新社報導，世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）發表聲明表示：「高溫會致命，過去數十年來，已有數十萬人因極端高溫而喪命，伴隨熱浪而來的還有野火。」

克魯格強調，曝露在極端高溫環境，會加劇原有的健康問題，其中以嬰幼兒和長者的風險特別高。他表示，目前死亡數字只是各國回報的初步統計，「這個炎熱的夏季才剛過一半」，預料死於熱浪的人數還會進一步上升。

此外，歐盟執委會旗下聯合研究中心（JRC）日前也警告，歐盟境內近半領域正面臨乾旱風險。這份本月公布的報告指出，歐盟領域中有46%處於乾旱預警級別，有11%處於警戒級別，即當地作物已面臨缺水問題。

其中義大利所受衝擊最深，北部波河（Po River）流域可能面臨最嚴重程度的乾旱。研究人員也警告，缺水及高溫正導致法國、羅馬尼亞、西班牙、葡萄牙及義大利作物產量減少。

德國官方研究報告則顯示，自2018年起，氣候變遷引起的天災，已使德國蒙受至少800億歐元（約817億美元）損失。

瑞士在熱浪侵襲之下，多數地區水資源已短缺，地方當局已紛紛祭出限水令，禁止居民取用河水、洗車或開灑水器。

隨著萊茵河和康斯坦士湖的水位處於低點，瑞士東區和西區政府宣布，禁止民眾從河流、小溪和池塘抽水。一些市政當局還要求民眾不得為私人游泳池放水、洗車或使用灑水器，並建議人們避免在森林中點火。

高溫 熱浪 歐盟

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