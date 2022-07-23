日本准福島核廢水排海 中批不負責任 韓憂慮

日本原子能規制委員會批准福島第一核電站核汙水排海計畫。圖為福島第一核電站的核汙水儲水罐。（美聯社）

日本 核能監管機構22日正式批准一項計畫，允許福島第一核電廠中逾100萬噸處理過核廢水排入海中。對此中韓皆持反對立場，中國外交部發言人汪文斌22日表示，日方這種置各方關切於不顧，企圖製造既定事實的做法極其不負責任；南韓 也召開緊急會議，對日方作法表示憂慮，敦促提供充分資訊。

2011年3月11日的東日本大震災引發巨大海嘯，衝擊東京電力公司（Tepco）福島第一核電廠，造成自1986年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核災，數十萬人被迫撤離，而福島第一核電廠的核廢水處理問題持續受到關注。

日本共同社報導，日本政府原子力規制委員會（原子能管制委員會）22日召開臨時會議，認為東京電力公司福島第一核電站處理水排海計畫安全性沒有問題，予以批准。

根據共同社，東京電力公司擬在獲得當地政府同意後，啟動排放設備的正式施工，力爭明春前後開始排放。

日本允許福島逾百萬噸核廢水排海這項決定，立刻引發中國憤怒，汪文斌指出，日方始終對國際社會和日本國內民眾的正當關切和合理訴求置若罔聞令人遺憾，非但沒有同利益攸關方和有關國際機構進行充分有意義的協商，反而一意孤行推進排海管道建設和排海計劃審批工作。中方對於日方這種置各方關切於不顧，且不負責任地企圖製造既定事實的做法，表示堅決反對。

他強調，福島核汙染水處置關乎全球海洋環境和環太平洋國家的公眾健康，絕不是日本一家的私事。

汪文斌表示，中方再次敦促日方切實履行應盡的國際義務，以科學公開透明安全的方式處置核汙染水，停止強推排海方案，在同利益攸關方和相關國際機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啓動核汙染水排海。如果日方執意將自身的私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史汙點。

對於日方核汙水問題，中國外交部十分關注，近期，太平洋島國論壇外長會發布文件提及日本向海洋排放核汙染水。外長們重申，日本向海洋排放核汙染水可能會產生跨代際影響，太平洋島國人民對此有重大關切。汪文斌於14日回應，上述文件再次表明這一問題關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，不是日方一家的事。