匈牙利外長突訪俄 商討增購天然氣

匈牙利外長西亞爾托（左）周四與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）在莫斯科召開聯合記者會；拉夫羅夫表示，俄羅斯將考慮匈牙利提出的增加供應天然氣請求。（歐新社）

俄羅斯 尋求與匈牙利發展戰略關係，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日表示，莫斯科會考慮布達佩斯當局提出今年增加天然氣 供應之請。中央社轉述法新社報導，匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）赴莫斯科討論額外購買7億立方公尺的天然氣，但出訪未事先公布。

根據匈牙利天然氣管線公司FGSZ的數據，7億立方公尺的量約合匈牙利2020年天然氣消耗量的6.7%。拉夫羅夫在與西亞爾托的記者會上說：「我們的同僚今天傳達匈牙利政府對今年新購天然氣的興趣，我方會考量這個請求。」

匈牙利上周宣布該國能源危機正處於「危險狀態」，外長表示，其國家目前的天然氣庫存僅剩年消耗需求量的27%。因高度依賴俄羅斯能源，作為歐盟 成員國的匈牙利一直避免就俄軍侵烏譴責俄羅斯，且未有向烏克蘭提供武器。匈牙利總理歐爾班上月亦成功爭取歐盟針對進口俄羅斯石油的制裁中，豁免經油管運送的石油。

俄國以種種原因，向多個歐盟國家停止或減少輸送天然氣，但均被視為實則報復歐洲制裁俄國侵烏的託辭。匈牙利非常仰賴俄國石油和天然氣，目前65%的石油與80%的天然氣自俄進口；匈牙利上週宣稱能源危機正處於「危險狀態」。

儘管已對關鍵產品設定一連串價格上限，匈牙利的通膨最近幾個月仍達雙位數，是20多年來首見。西亞爾托另要和俄國負責能源部門的副總理諾瓦克（Alexander Novak）會面。

歐盟近日敦促各會員國在今後數月將天然氣需求量減少15%，以因應俄羅斯停止供應天然氣的可能性。希臘政府21日表示，反對歐盟限制天然氣使用量的計畫。希臘能源部長斯克雷卡斯（Kostas Skrekas）指出，希臘已採取一些限制天然氣使用的措施，例如強制國營的希臘國家電力公司（PPC）加倍生產褐煤。斯克雷卡斯還說，義大利、西班牙、葡萄牙、法國、馬爾他及賽普勒斯也反對歐盟的計畫。