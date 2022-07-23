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安倍9.27國葬 民間反對聲高 僅49%日人支持

編譯中心／綜合22日電
日本公民團體22日在東京首相府外，抗議內閣決定為已故首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）
日本公民團體22日在東京首相府外，抗議內閣決定為已故首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）

共同社報導，日本政府22日上午在內閣會議上決定，遭槍擊身亡的前首相安倍晉三的「國葬」將於9月27日在東京北之丸公園的日本武道館舉行。治喪委員會主委由首相岸田文雄擔任，費用全數由政府預算支出，已在內閣府設置準備室，將全面啟動工作。

這是1967年的前首相吉田茂以來，再次為前首相舉行國葬，為戰後第二例。在反對和說明不充分的呼聲高漲的情況下，政府將採取罕見的應對措施。

安倍應否國葬在日本各地引發爭論，反對者不滿政府亂花納稅人的錢，也有人質疑自民黨利用安倍之死作為政治資本。路透20日報導，日本放送協會（NHK）最新民調顯示，49%受訪者支持為安倍舉行國葬，38%受訪者反對。

與基於戰前的「國葬令」舉行不同，政府以內閣會議決定為依據，作為「國家儀式」來舉行，但當天不計畫放假。官房長官松野博一說，政府不會要求國民全體服喪，但在野黨內有人指出，國葬事實上就意味著強制致哀。葬禮的名稱考慮採用「已故安倍晉三國葬儀式」。

針對日本政府在內閣會議上決定為前首相安倍晉三舉行國葬，公民團體成員等22日聚集在東京永田町的首相官邸前，發出「反對國葬」、「傾聽反對民意」等抗議呼聲。

數百人冒雨站在附近的人行道上，舉起拳頭重複「堅決反對內閣決定」、「不要美化安倍政治」等口號。

社民黨黨首福島瑞穗也趕到場表示：「如果認為內閣決定能做任何事，那就大錯特錯，這沒有法律依據，明確違反憲法保障的思想和信念的自由。」現場響起熱烈掌聲。 

安倍 日本 岸田文雄

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