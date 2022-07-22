肅貪… 孟加拉法院禁火車頂端坐人

孟加拉檢方表示，法院今天禁止火車頂端坐人，以防乘客發生意外喪命。(美聯社資料照片)

孟加拉檢方表示，法院今天禁止火車頂端坐人，以防乘客發生意外喪命。在孟加拉假日高峰期間，火車頂端坐人是常見景象。

孟加拉高等法院2名法官塔路克德（Nazrul Islam Talukder）和哈雅特（Khizir Hayat）在庭上通過火車頂端禁坐令，以配合針對孟加拉鐵路公司（Bangladesh Railway）的肅貪行動，這是一家國營獨占企業。

中央社引述法新社報導，孟加拉民眾乘坐火車車廂頂端的原因在於不願買票，或因每逢伊斯蘭教重大節日總有數千萬人返鄉，以致一票難求。

這種行徑的危險性高，在孟加拉長達3600公里的鐵路線上，經常有火車頂端乘客因跌落地面或撞擊樹木和低間隙的橋梁而喪生。

據說鐵路員工會收受賄賂，容許民眾坐上車頂。

孟加拉當地媒體報導，塔路克德法官說，火車是公共財產，而非賺取外快的工具。

這位法官在庭上說：「這些爬上車頂或站在車頂的民眾沒有行賄嗎？這涉及貪腐行為。」

法官下令孟加拉鐵路公司員工，必須全面禁止火車頂端坐人。副總檢察長馬尼克（Amin Uddin Manik）告訴記者，若有違反禁令的情事發生，鐵路官員可能會遭受懲處。