土耳其總統：烏克蘭糧食出口協議22日簽署

烏克蘭糧食出口協議22日簽署；圖為俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名農民站在尼古拉耶夫附近收集小麥。（Getty Images）

俄羅斯 總統普亭要求西方國家取消對俄國穀物的出口限制後，土耳其總統辦公室今天表示，聯合國計畫在俄烏戰爭期間讓烏克蘭 糧食出口並允許俄方出口糧食及肥料的協議，將在22日於伊斯坦堡簽署。

中央社報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）辦公室僅指出，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、俄羅斯及烏克蘭官員將負責簽署儀式，未提供其他細節。

烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭出貨作業，使糧食價格飆升，也掀糧食短缺隱憂。

聯合國極力促成烏克蘭出口滯留在黑海港口的糧食，並於13日與俄羅斯、烏克蘭及土耳其官員會談。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）會後表示，四方將於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，共同控管港口糧食檢查，並確保運輸貨輪安全。

此外，據央廣報導，希臘21日表示，反對歐盟限制天然氣 消費的計畫。歐盟在面對俄羅斯可能會停止天然氣供應的擔憂下，計畫對天然氣的消費設限。

希臘政府發言人伊科諾穆(Yiannis Economou)在媒體簡報會上說：「希臘政府原則上不同意（歐盟）)執行委員會關於將天然氣消費量減少15%的提議。」

歐盟20日建議會員國減少對天然氣的需求以確保冬季庫存，並指責俄羅斯以天然氣進行「敲詐」，並將能源供應武器化，以報復西方對其入侵烏克蘭的制裁。