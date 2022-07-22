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土耳其總統：烏克蘭糧食出口協議22日簽署

編譯中心／綜合21日電
烏克蘭糧食出口協議22日簽署；圖為俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名農民站在尼古拉耶夫附近收集小麥。（Getty Images）
烏克蘭糧食出口協議22日簽署；圖為俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名農民站在尼古拉耶夫附近收集小麥。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭要求西方國家取消對俄國穀物的出口限制後，土耳其總統辦公室今天表示，聯合國計畫在俄烏戰爭期間讓烏克蘭糧食出口並允許俄方出口糧食及肥料的協議，將在22日於伊斯坦堡簽署。

中央社報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）辦公室僅指出，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、俄羅斯及烏克蘭官員將負責簽署儀式，未提供其他細節。

烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭出貨作業，使糧食價格飆升，也掀糧食短缺隱憂。

聯合國極力促成烏克蘭出口滯留在黑海港口的糧食，並於13日與俄羅斯、烏克蘭及土耳其官員會談。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）會後表示，四方將於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，共同控管港口糧食檢查，並確保運輸貨輪安全。

此外，據央廣報導，希臘21日表示，反對歐盟限制天然氣消費的計畫。歐盟在面對俄羅斯可能會停止天然氣供應的擔憂下，計畫對天然氣的消費設限。

希臘政府發言人伊科諾穆(Yiannis Economou)在媒體簡報會上說：「希臘政府原則上不同意（歐盟）)執行委員會關於將天然氣消費量減少15%的提議。」

歐盟20日建議會員國減少對天然氣的需求以確保冬季庫存，並指責俄羅斯以天然氣進行「敲詐」，並將能源供應武器化，以報復西方對其入侵烏克蘭的制裁。

烏克蘭 俄羅斯 天然氣

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