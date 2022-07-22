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以色列陣亡軍人「取精」傳宗接代 被批像活人紀念碑

編譯羅方妤／綜合21日電
以色列軍人8日在約旦河西岸村落附近，對巴勒斯坦抗議民眾發射催淚瓦斯罐。（新華社）
以色列軍人8日在約旦河西岸村落附近，對巴勒斯坦抗議民眾發射催淚瓦斯罐。（新華社）

彭博社報導，以色列近年不少陣亡軍人家屬會取下過世親人的精子，希望將來有機會傳宗接代，目前已有數十名這樣的孩子誕生。最初，以色列政府方針和法院判決傾向讓陣亡軍人父母參加這個程序，假設傳宗接代是所有人的目標，但事態也變得複雜。

今年3月，以色列國會議員豪瑟（Zvi Hauser）發起一項法案，希望支持取用過世親人精子傳宗接代的行為，而國會也通過了草案。這項法案要求詢問每位男性義務役軍人，若他們不幸陣亡，那會希望精子用在什麼用途。法案最終也可能拓展到社會各層面。

豪瑟表示：「如果你只能活到19、20歲，其中一項補償是，你可以留下後代。我們最終可能將法案拓展至社會各層面，但現在先從18至21歲的義務役軍人開始。依法你必須為國家服務，但如果你不幸身亡，國家也會照顧好你的父母和子女。我們現在擁有相關科技，所以你如果沒有孩子，但想要生一個，我們會取用精子並交給妻子和父母。」

然而，這也引起不少爭議。以色列奧諾學術學院醫事法律、生物倫理和保健政策中心負責人西格爾（Gil Siegal）表示：「應該讓孩子在有父母的狀況下出生，才符合他們的最大利益，但這個計畫讓孩子幾乎等同在一個『計畫中的孤兒系統下』（planned orphanhood）出生。我對失去親人的父母表示同情，但關於生育的論述必須始於『父母與小孩』，而非『祖父母與小孩』。當你從一個死亡的男子身上取得精子，你是在悲慘的狀況下試圖回復失去的東西，這就像樹立一個活人紀念碑。」

目前德國、義大利瑞典等國禁止進行這類行為，而美國的規定因州而異。

以色列 義大利 瑞典

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