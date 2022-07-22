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義政局動盪 總理二度請辭下台 恐影響歐洲抗俄力道

編譯莊蕙嘉／綜合21日電
義大利總理德拉吉21日向總統馬達雷拉遞交辭呈，一周內第二度請辭已成定局。（Getty Images）
義大利總理德拉吉21日向總統馬達雷拉遞交辭呈，一周內第二度請辭已成定局。（Getty Images）

因聯合政府瓦解，義大利總理德拉吉21日向總統馬達雷拉遞交辭呈，這是他一周內第二度請辭，如今已成定局。若找不到其他組閣人選，義大利可能將在9月或10月提前舉行大選。義大利政局紛亂不僅對該國經濟不利，也可能影響歐洲抗俄力道。

法國的歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）表示，德拉吉下台標誌著「歐洲失去一根支柱」。

74歲的德拉吉去年2月出任總理，上任僅18個月，若馬達雷拉無法找到組閣人選，那麼大選從明年5月提前至今年9月或10月的可能性將升高。在新內閣出爐前，德拉吉將擔任看守總理。

義大利民粹政黨「五星運動」於13日宣稱政府對社會及經濟問題做得不好，表態抵制國會的社福法案信任投票。隔天德拉吉向馬達雷拉請辭被慰留。

義大利國會參議院20日舉行對德拉吉的信任投票，雖然以95票贊成、38票反對過關，但數十名參議員棄權，聯合政府中的五星運動、極右翼聯盟黨和中間偏右「義大利前進黨」等三黨杯葛投票，德拉吉失去國會多數優勢，形同內閣瓦解。

和其他歐洲國家一樣，義大利也面臨通膨嚴重、俄烏戰爭造成的能源危機、軍援烏克蘭意見分歧等問題。五星運動批評義大利軍援烏克蘭，打擊透過外交手段平息戰爭的可能，德拉吉則是始終堅定支持歐洲軍援助烏克蘭。

義大利政局不穩，最嚴重的影響是該國長期缺乏進展的經濟改革。義國社會原本期待曾任歐洲央行總裁的德拉吉能一展長才，拯救義大利一度瀕臨紓困的經濟，但是他上任時間不長，聯合政府猶如多頭馬車，難以整合。

此外，據中央社報導，一份民調研究本周顯示，在9月或10月的全國大選中，由極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）為首的保守政黨陣營可能贏得多數席次。

前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉2021年在義大利致力克服疫情和疲弱經濟之際空降出任總理，但在執政約18個月後，稍早遞出辭呈。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請他繼續擔任看守總理。

德拉吉告訴內閣同僚：「我們必須處理與疫情、俄烏戰爭、通膨、能源成本相關的緊急情況。」投票日雖訂於9月下旬，但新政府上任前可能會先經歷數周的討價還價。

德拉吉為挽救聯合內閣瓦解要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，德拉吉內閣仍難逃瓦解命運。

路透社報導，義大利下半年一般是讓國會著手通過預算法，如今競選活動將在旱象與盛夏高溫中開打。

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