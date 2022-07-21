活人紀念碑？以色列取用陣亡軍人精子幫助「傳宗接代」

以色列軍人8日在約旦河西岸村落附近對與軍人發生衝突的巴勒斯坦抗議民眾發射催淚瓦斯罐。（新華社）

彭博社報導，以色列 近年不少陣亡軍人家屬會取下過世親人的精子，希望將來有機會傳宗接代，目前已有數十名這樣的孩子誕生。最初，以色列政府方針和法院判決傾向讓陣亡軍人父母參加這個程序，假設傳宗接代是所有人的目標，但事態也變得複雜。

今年3月，以色列國會議員豪瑟（Zvi Hauser）發起一項法案，希望支持取用過世親人精子傳宗接代的行為，而國會也通過了草案。這項法案要求詢問每位男性義務役軍人，若他們不幸陣亡，那會希望精子用在什麼用途。法案最終也可能拓展到社會各層面。

豪瑟表示：「如果你只能活到19、20歲，其中一項補償是，你可以留下後代。我們最終可能將法案拓展至社會各層面，但現在先從18至21歲的義務役軍人開始。依法你必須為國家服務，但如果你不幸身亡，國家也會照顧好你的父母和子女。我們現在擁有相關科技，所以你如果沒有孩子，但想要生一個，我們會取用精子並交給妻子和父母。」

然而，這也引起不少爭議。

以色列奧諾學術學院醫事法律、生物倫理和保健政策中心負責人西格爾（Gil Siegal）表示：「應該讓孩子在有父母的狀況下出生，才符合他們的最大利益，但這個計畫讓孩子幾乎等同在一個『計畫中的孤兒系統下』（planned orphanhood）出生。我對失去親人的父母表示同情，但關於生育的論述必須始於『父母與小孩』，而非『祖父母與小孩』。當你從一個死亡的男子身上取得精子，你是在悲慘的狀況下試圖回復失去的東西，這就像樹立一個活人紀念碑。」

目前德國、義大利 和瑞典 等國禁止進行這類行為，而美國的規定因州分而異。