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預告重返？強生告別應詢不改辛辣 「後會有期」留懸念

編譯中心／綜合20日電
英相強生國會告別應詢不改辛辣言詞，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」留下伏筆。（Getty Images）
英相強生國會告別應詢不改辛辣言詞，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」留下伏筆。（Getty Images）

英國看守首相強生（Boris Johnson）20日在國會出席他的最後一場「首相答問」，舌戰群儒不改辛辣本色，結尾更引用電影「魔鬼終結者2：審判日」的經典台詞，以西班牙語表示「後會有期」，增添外界想像空間。

保守黨黨魁補選同日舉行最後一輪黨籍議員投票，結果由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與外交大臣特拉斯（Liz Truss）進入決選，接下來將由一般黨員投票決定誰是新黨魁，也就是新任首相。國會明起休會，9月5日復會，新首相也將在當天走馬上任。

強生20日在國會的發言有不少耐人尋味之處，包括稱自己的任務「目前大致完成」、他出席的「應該...確定」就是個人最後一場首相應詢，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」（Hasta la vista, baby!），令人好奇他是否心裡想的是「我會回來」（I’ll be back）。

英相強生國會告別應詢不改辛辣言詞，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」留下伏筆。（路...
英相強生國會告別應詢不改辛辣言詞，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」留下伏筆。（路透）

他不僅細數政績、猛攻在野的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）等人，對屢遭懷疑早就圖謀首相大位、因此在職責範圍內或明或暗抵制強生的蘇納克，更是明槍暗箭齊發。

施凱爾拿保守黨黨魁候選人在電視辯論會的發言質問強生，對於各候選人批評他領導的政府施政、坦言不考慮未來讓他入閣，他有何感想。

強生回應，施凱爾簡直是「矗立在荒廢道路工程沿線的無意義塑膠路障」、「馬後炮隊長」（Captain Hindsight）、為反對而反對的「人形路障」、工會大老的魁儡。強生稱，工黨沒有自己的計畫和想法，「除了增稅以外」，提不出讓人有印象的政策。

另外，保守黨黨魁之爭20日進行最後一輪黨籍議員投票，由前財政大臣蘇納克137票、外交大臣特拉斯113票出線，外貿副大臣摩丹特105票飲恨出局。決選階段將納入黨員投票，從蘇納克和特拉斯兩人當中選出新黨魁，最終結果訂於9月5日宣布，當選者將繼任首相。

英國保守黨黨魁之爭20日進行最後一輪黨籍議員投票，前財政大臣蘇納克（圖）與外交大...
英國保守黨黨魁之爭20日進行最後一輪黨籍議員投票，前財政大臣蘇納克（圖）與外交大臣特拉斯出線。（歐新社）
英國保守黨黨魁之爭20日進行最後一輪黨籍議員投票，前財政大臣蘇納克與外交大臣特拉...
英國保守黨黨魁之爭20日進行最後一輪黨籍議員投票，前財政大臣蘇納克與外交大臣特拉斯（圖）出線。（美聯社）

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