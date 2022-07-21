義大利總理有意留任 贏得參院信任投票 但遭3友黨杯葛

德拉基20日赴參院演說時表示，若執政聯盟的成員想要他繼續擔任義國總理，他希望大家能團結。（歐新社）

義大利 總理德拉基（Mario Draghi）20日表示，他的執政聯盟可以重組，似乎有意留任總理，與上周打算辭職的態度有所轉圜，緩解了外界對於他辭職後義國陷入混亂的擔憂。義國股、債市一度聯袂應聲大漲。

路透社報導，義大利國會參議院 以95票贊成、38票反對，通過對德拉基的信任投票 ，但他聯合內閣中的三個主要政黨杯葛這次投票，包括中間偏右「義大利前進黨」（Forza Italia）、極右翼「聯盟黨」（League）和民粹政黨「五星運動」（Five Star Movement）。

在德拉基遭友黨背棄後，義大利媒體報導，預計他明天將向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請辭，並且宣告提前舉行大選。而義大利為歐元區第三大經濟體，德拉基的去留勢必牽動歐洲經濟以及市場局勢。

上周德拉基得不到執政聯盟成員的支持，於是揚言想辭去總理一職，義大利股市和債市因而遭受打擊。但總統馬達雷拉拒絕他的請辭，要求他到參議院演說，並爭取支持。

德拉基20日赴義大利參院演說時表示，如果他在國會兩院贏得信任投票，就將繼續任職。他並向國會喊話，希望大家團結一致。他列出了義大利面臨的一系列問題，包含俄烏戰爭、社會不平等、物價上漲等，因此各個政黨必須支持他，他才能在2023年6月1日的大選前，繼續帶領這個國家解決問題。

不過在他演說結束後，上周引發這場政治危機的五星運動黨參議員並未鼓掌，極右翼「聯盟黨」多數成員也沒這麼做，顯然德拉基還得面對一場硬仗，也就是國會的信任投票。德拉基20日已贏得參議院的信任投票，眾議院則將於21日舉行。