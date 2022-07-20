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南韓教育部公佈半導體人才培養方案 擴招條件全面鬆綁

編譯張佑生╱即時報導
三星電子首爾總部展示的半導體晶圓。（歐新社）
三星電子首爾總部展示的半導體晶圓。（歐新社）

南韓「中央日報」20日報導，南韓教育部19日公佈了10年間培養約15萬名半導體人才的《半導體相關人才培養方案》。其主要內容為，截止到2031年，南韓教育部將半導體相關學科(半導體、電子、新材料、材料、機械工程學科等)招生人數增加5700名，培養出45000名半導體人才，南韓產業部和科學技術情報通信部(簡稱科技部)等部門將通過財政支援項目培養出10.5萬名職高和本碩博級人才。這是尹錫悅總統下達指示要求培養半導體人才42天後發布的相關部門聯合藍圖。

首先，半導體等尖端領域擴招條件將放寬。以前需要具備四大條件(教員、教學宗旨、教師、創收基本財產)才能擴招，但今後只要滿足教員條件就可以擴招了。為了讓產業現場專家可以任教，韓教育部還放寬了兼職和客座教授招聘資格條件，政府支援教授勞務費。

南韓教育部還將提高半導體教育准入。也就是，不分專業，每天8小時每週5次授課，對完成20週課程的學生將授予設計、元件、工藝等半導體具體領域的「微學位」(micro degree)。

南韓科技部和產業部為確保半導體領域的絕對差距技術，到2029年為止將投入1.096萬億韓元用於新一代智能型半導體開發，到2028年為止將投入4027億韓元用於PIM(中央處理器和存儲器合併的半導體)開發。另外，南韓教育部還計劃將半導體企業首席工程師分配到大學，培養實戰型碩士和博士。

規定首都圈大學不能任意擴招的《首都圈整備計劃法》將暫時保留。南韓教育部官員表示，「目前首都圈總招生人數約為11.7萬人，2022年度入學人數約為10.9萬人，有8000人左右可以在不修改法律的情況下進行擴招。如果需要更多的擴招名額，可以考慮修改法律」。

教育部 南韓 招生

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