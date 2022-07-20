熱浪襲歐 西班牙38處森林大火 葡萄牙熱死逾千人

根據西班牙當局，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，(美聯社)

熱浪 持續侵襲歐洲，西班牙13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，造成8000名民眾流離失所；葡萄牙也有1000多人因熱浪導致死亡。

西班牙國家報報導，38處森林大火中有6處處於二級危險狀態，最嚴重的野火發生在中北部卡斯提亞拉曼查（Castilla-La Mancha）地區的薩摩拉（Zamora）省，火勢已摧毀超過3萬公頃土地，並帶走2條人命，包括1名森林消防員、1名牧羊人，皆不幸在野火中喪生。

連接首都馬德里和西北部加利西亞（Galicia）地區的火車路線，行經野火延燒的薩摩拉省。18日該列車駛過大火地區時，一度被火舌包圍；有民眾拍下窗外驚人的火勢與車內恐慌的乘客，影片上傳推特 後，引起全國譁然。西班牙國家鐵路隨後宣布停駛此班列車。

與葡萄牙接壤的加利西亞地區，也有四處野火處於二級危險狀態，包括盧哥（Lugo）省兩處、奧倫塞（Ourense）省兩處。

這波引發伊比利半島多處森林大火的極端熱浪，是西班牙今年迎來的第2波。雖然在連續肆虐9天後，終於在19日稍微得到緩解，但西班牙國家氣象局宣告，這波熱浪不論就高溫 強度、持續時間、影響範圍來看，都將躋身為西班牙自1976年以來，最惡劣的熱浪排名前3名。

另據路透報導，受乾旱影響的葡萄牙高溫飆破華氏104度(攝氏40度)。衛生署先前通報，本月7日至13日期間有238人死於熱浪，但弗列塔斯表示，截至18日，死亡人數已增至1063人。

里斯本大學理學院研究員安圖內斯（Carlos Antunes）指出，數據顯示，最有可能死於熱浪的是年長者。