英保守黨魁3強出爐 前財相蘇納克缺黨員挺

英國保守黨黨魁之爭，前三輪票數都領先的前財相蘇納克，在一般黨員間的支持度落後其他候選人。（歐新社）

英國 保守黨黨魁之爭，19日舉行第4輪投票 ，投票結果4名候選人中的前平等事務大臣貝諾克得票最少遭到淘汰，依得票數排名依序是前財相蘇納克（118票）、國際貿易副大臣摩丹特（92票）、外交大臣特拉斯（86票）、以及貝諾克（59票）。最後3強將於20日再度交鋒，爭取最後2個名額。

值得注意的是，民調 機構「輿觀」最新民調顯示，前三輪票數都領先的蘇納克，在一般黨員間的支持度持續落後其他候選人，無論最後遇上哪位對手都會敗北，不排除無法「笑到最後」。最後決選將由黨員投票，變數更大。

在這項有725名黨員參與的民調，若在蘇納克和摩丹特之間二選一，蘇納克、摩丹特將分別獲37%和51%黨員支持，蘇納克落後摩丹特14個百分點。若蘇納克和特拉斯二擇一，蘇納克、特拉斯將分別獲35%和54%黨員支持，蘇納克落後特拉斯19個百分點。

英國兩大政黨保守黨和工黨都曾數度變更黨魁選舉規定。以保守黨為例，1965年以前黨魁是由國會議員協商產生，1965年以後則是國會議員投票決定，1998年時任黨魁赫格（William Hague）推行改革，賦予黨員最終決定由誰出任黨魁的權利。不過，實務上，就算黨員選出新黨魁，黨籍國會議員依然能透過不信任投票等機制，「在適當時機」將黨魁趕下台。

若政黨是經由贏得大選取得執政權力，由黨魁出任首相在內閣制國家合情合理，但若是「補選」，則由僅占全國人口一小部分的黨員決定誰是執政黨新黨魁、也就是國家的新首相，其民意代表性是否足夠，近日再次引發討論。

英國當地時間18日，強生政府在國會不信任投票中過關，強生將繼續留任英國首相至今年9月。當天經過約5小時的辯論，強生政府以349票支持對238票反對，贏得國會支持。

強生當天參與辯論時說，在自己的領導下，英國政府克服了「數個世紀以來規模空前的逆境」。強生還聲稱反對黨工黨黨首施凱爾與「深層政府」勾結，試圖讓英國重回歐盟。施凱爾則反譏，政府現在不應被一個「深陷醜聞的報復性強占者控制」。

保守黨黨魁選舉最終結果預計於今年9月5日宣布，屆時將揭曉新任保守黨黨魁及英國首相人選。