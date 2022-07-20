睽違4年 南韓外長訪日本 展現2國和解氣氛

日本首相岸田文雄(右)19日接見來訪的南韓外交部長朴振(左)。(路透)

日本 首相岸田文雄19日接見來訪的南韓 外長朴振，是睽違4年7個月南韓外長正式訪日，也是南韓總統尹錫悅上任後外長首度訪日。朴振也帶來尹錫悅口信，表達和日本改善雙邊關係的決心。日韓重申將共同合作，盡早解決「徵用工爭議」，以及討論面對北韓挑釁時，兩國的合作對抗方式。

上一次日本首相接見南韓外長，是2018年的安倍 晉三會見康京和。朴振18至20日訪問日本，18日已和日本外相林芳正會談，19日赴首相官邸進行禮貌性拜會，岸田和朴振會面約25分鐘。

赴官邸之前，朴振19日上午先前往自民黨總部的安倍追思場地致意。安倍8日遭槍擊身亡，尹錫悅曾赴首爾的日本大使館悼念，此行朴振也再度轉達哀悼之意。

稍晚朴振舉行記者會表示，韓日雙方都有意願盡速就徵用工問題達成和解，因此希望日本政府能解除貿易限制，有利於雙邊貿易。

南韓外交部發表聲明指出，朴振向岸田說明，南韓政府最近啟動一個由公家與民間企業合組的諮詢團體，徵詢專家及受害者的意見。

朴振這趟日本行的重點顯然是徵用工問題。日本殖民韓國期間，日本企業曾強徵韓國勞工，兩國於1965年簽署「日韓請求權協定」，由南韓政府統一賠付，但受害者不滿個人求償權被剝奪，上告最高法院。

南韓最高法院2018年判決，涉事日企必須個別賠償受害勞工精神撫慰金，日方強烈不滿，認為韓方不尊重協定。南韓地方法院去年8月發出命令，扣押並清算三菱重工在韓資產，日韓關係降到冰點。

除此之外，二戰時期慰安婦事件，以及獨島（日稱竹島）主權爭議，也使日韓關係惡化。

不過面對中國崛起、俄烏戰爭影響及北韓挑釁，日韓有意改善關係，合作迎戰更大敵人。

尹錫悅今年5月就任後，上月應邀參加北約峰會時，首度和岸田會面，但未舉行雙邊峰會，不過岸田和尹錫悅倒是在場邊和美國總統拜登舉行美日韓三邊峰會。

另據日本產經新聞報導，日本沖繩縣宮古島海上保安部所屬、負責釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）領海警備等任務的一艘巡邏船，今天上午實施檢查時，失誤連射8枚機關砲實彈，所幸無人傷亡或造成損害。