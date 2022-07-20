俄伊土峰會 俄伊結盟不再有顧忌 美擔憂

普亭(右一)19日飛抵德黑蘭，將與伊朗總統萊希(左一)等人舉行三方峰會。(美聯社)

美國總統拜登16日結束任內首次中東行的3天後，俄國 總統普亭19日飛抵伊朗 德黑蘭，將與伊朗總統萊希，最高領袖哈米尼、土耳其總統厄多安舉行三方峰會，烏克蘭 糧食出口和敘利亞情勢等急迫性的議題將是會談焦點。

對於這場俄土伊的三邊峰會，華府當局表達深切憂慮，美國國家安全會議（National Security Agency）發言人柯比（John Kirby）於18日指出，俄國很有可能會利用與伊朗領導人見面的機會，來獲取伊朗的無人機並用於烏俄戰事上。

不過柯比同時也強調，美國會持續確保烏克蘭能夠獲得美國長期的安全援助，讓烏克蘭能夠以更好的方式得到保護。

俄國2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」即將屆滿五個月，土耳其現在準備對敘利亞北部的庫德族發起土耳其版的「特別軍事行動」，俄國和伊朗將努力勸退，維護阿塞德政權不墜。

美國支持的「敘利亞民主軍」也反對厄多安出兵，警告土耳其介入只會讓伊斯蘭國再度猖獗。五角大廈資深官員史卓爾也表示，華府強烈反對土耳其用兵。

這次出訪是俄國入侵烏克蘭以來，普亭第二次出國。俄國和伊朗關係向來密切，但俄國為了不得罪西方，一直沒有公開與伊朗結盟。如今兩國都飽受國際制裁，普亭不再有顧忌。

美國情治單位上周警告，伊朗將提供軍用無人機給俄國，但俄國強烈否認，伊朗則不置可否。

聯合國多次警告可能因糧食短缺出現危機，西方指責俄羅斯阻礙烏克蘭向世界市場供應糧食，莫斯科對此予以堅決否認。與此同時，基輔當局自己為糧食出口設置了許多障礙：除了在馬立波港燒毀糧食之外，烏軍還在黑海海域布置水雷，使船隻無法將糧食運往世界市場。

俄羅斯總統普亭曾表示，從烏克蘭出口糧食沒有問題，俄羅斯也沒有對此進行阻礙。他說，只要烏克蘭清除港口的水雷，載有糧食的船隻可以毫無問題地駛離。

聯合國、俄羅斯、烏克蘭與土耳其官員上周達成一紙暫時協議，確保2200萬噸的穀物與農產品可以趕快出口，這批穀物因戰爭困在烏克蘭的黑海港口。

普亭與厄多安周二的會面將掃除其餘的問題，有助於減緩全球糧食危機。

對於厄多安而言，此次峰會至關重要，土耳其通膨已失控狂飆，本國貨幣又崩貶，土耳其目前相當依賴俄羅斯市場。