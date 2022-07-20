巴西總統召集外交使節會議 質疑選舉制度惹議

巴西總統10月進行大選，尋求連任的現任總統波索納洛18日重申對巴西電子投票箱和選舉制度的懷疑。（取材自臉書）

今年10月巴西 將進行總統大選，尋求連任的現任總統波索納洛 18日召集其他國家的外交代表在官邸晨曦宮會議，重申對巴西電子投票箱和選舉制度的懷疑，再次引起政壇關注。

中央社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）此舉的目的是將公眾輿論的注意力從最近發生的兩起可能影響他連任計畫的醜聞上轉移開來：第一起是波索納洛身邊的大紅人、前聯邦儲蓄銀行（CEF）總裁吉馬良斯（Pedro Guimarães）被指控性侵 女下屬而辭職下台。

第二起事件是一名工黨幹部被一名波索納洛的支持者槍殺。

波索納洛的盟友認為，召集外交使節質疑巴西選舉制度，是搬石頭自砸陣腳的決策，一方面波索納洛或許成功轉移焦點，卻將上述兩起醜聞轉換為自曝其短；且波索納洛在這樣做的同時，也等於無視負責指揮競選連任計畫的中間派的訴求。

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）指出，大多數大使都是以擔任外交職務的態度出席18日的晨曦宮會議，且已收到各自政府的指示，不認同波索納洛對巴西選舉制度的攻擊。

根據出席會議的外交代表評估，波索納洛的言論顯示10月的選舉將是對巴西民主的考驗，但絕大多數大使在離開會議時並沒有改變他們已經持有的觀點，仍對巴西機關和選舉進程充滿信心。

雖然如此，部分外國代表對波索納洛留下了負面印象，認為波索納洛試圖在沒有證據的情況下，質疑巴西選舉的公正性。

也因此，巴西反對派國會議員今天聯名向聯邦最高法院聲請調查波索納洛，他們認為波索納洛犯了行政不當行為、濫用政治和經濟權力、危害民主國家的罪行，以及提前進行選舉宣傳。

在送交最高法院的訴訟中，議員們聲稱博波索納洛利用共和國總統的職位動搖民主秩序。

目前的選舉民意調查顯示，波索納洛排在第二位，落後於排名第一的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）約10個百分點。