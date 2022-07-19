「西方制裁奏效」 歐盟：俄羅斯經濟將衰退10.4%

瑞典服裝零售商H&M 18日宣布正式退出俄羅斯市場。（取材自臉書）

烏克蘭 政府出現俄羅斯 2月入侵後最大的「人事地震」，總統澤倫斯基針對檢察總長與安全局局長祭出停職處份，據傳是因烏軍內部出現內鬼。另外，俄羅斯因入侵烏國受西方制裁，歐盟內部報告稱，預料俄國 經濟今年將大幅衰退10.4%，瑞典服裝零售商H&M提前退場，今天宣布正式退出俄羅斯市場。

歐盟內部報告顯示，西方國家針對俄羅斯的制裁正逐漸發揮效果，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。報告還指出，目前俄國已有7萬名資通訊人才出走，預計未來將有10萬人跟進，進一步影響俄國的經濟。

由於通貨膨脹飆漲限制民眾購買力，俄羅斯最大食品零售商X5集團（X5 group）表示，受可支配所得減少影響，俄國消費者改為購買比較便宜的食物。

此外，瑞典服裝零售商H&M今天宣布正式退出俄國市場，H&M集團執行長海默森發聲明表示：「經過審慎考慮，我們認為，就目前情況看來，不可能在俄羅斯繼續營運。」俄軍入侵烏克蘭後，H&M已於3月暫停當地所有銷售活動。

早前，包括美國企業星巴克、麥當勞撤出俄國，瑞典企業愛立信公司（Ericsson）、Volvo集團的卡車製造部門已暫停在俄國的銷售及業務。

俄軍目前正在努力奪取整個烏東頓巴斯地區，英國軍事情報單位表示，俄軍雇用民間傭兵組織瓦格那集團（Wagner），前往對烏戰爭前線。

烏克蘭緊急服務部門18日表示，俄羅斯對烏東頓內次克州托列次克鎮進行砲擊，摧毀一棟建築，造成6人喪生。

據報導，俄羅斯國防部長蕭依古指示俄軍，優先摧毀烏克蘭長程飛彈和火砲武器。另一方面，俄羅斯前總統麥維德夫表示，烏克蘭和西方強權拒絕承認莫斯科對克里米亞的支配權，任何對於該地區的攻擊都將引發俄方「審判日」式的回應。

在俄國境內，一直以來反對俄國侵略烏克蘭的女新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），17日遭短暫拘留後獲釋。日前她獨自在克里姆林宮附近示威，高舉批評俄羅斯攻打烏克蘭、指責普亭的標語。

奧斯雅尼可娃3月時曾闖進正在播報新聞的攝影棚，手持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。