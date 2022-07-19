北溪一號渦輪機維修完成 先送德國、再回俄運作

俄羅斯 「工商日報」今天引述知情人士的話報導，加拿大17日將一具維修好的北溪天然氣 管線渦輪機用飛機送往德國 ，之後再送回俄羅斯運作。

報導指出，德國政府認為，一旦渦輪機送抵俄國後，莫斯科方面便沒有理由限制北溪一號供氣。若一切順利的話，渦輪機從德國運至俄國約需5～7天，預計7月24日送達，後續準備工作約需3～4天。

渦輪機是北溪天然氣管線的關鍵零件，由於俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）對德國減少供氣量，將渦輪機送還俄羅斯波爾托瓦亞壓縮站一事，近幾個月來一直受到關注。歐洲各國政府先前擔憂，俄國為了報復西方制裁可能無限期延長此管道關閉時間、不願恢復供氣。

報導指出，渦輪機接下來將從德國用渡輪運送，再走陸路經芬蘭赫爾辛基，預計24日左右抵達俄羅斯，然後須再進行3、4天準備工作。德國經濟部發言人指出，送往俄羅斯的渦輪機本來就打算從9月開始運作；路透報導，這代表渦輪機維修可能不是天然氣減供的真正原因。

加拿大政府與德國經過數周協商後，決定給予俄羅斯臨時制裁豁免。加拿大總理杜魯道表示，這是一個「非常艱難的決定」。他表示，加國制裁針對的是普丁與其同黨，並不想傷害歐洲盟國與其民眾。

俄國早前減少對包括德國的歐洲各國減供天然氣，使德國決定重啟燃煤電廠。不過今天一份研究結果顯示，俄侵烏引發的後果，可能反而使得德國轉型綠能的速度加快。

柏林原本持續推動轉換至再生能源，目標2030年底前達到全國發電量的80%。

信用保險商安聯貿易（Allianz Trade）所做的研究發現，德國設定的綠能目標，中期內很可能令再生能源占所有電力來源的比重增加，甚至超越在2035年底前達到巴黎氣候協定目標所需要求。