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英國高溫恐破109.4℉ 機場跑道融化大眾運輸受影響

中央社／記者陳韻聿倫敦18日專電

英國各地今天飆出逾攝氏30度高溫，英格蘭和威爾斯地區尤甚。倫敦有國際機場因跑道「融化」而航班大亂，地鐵、火車等運輸系統也被迫減速減班，以防軌道因高溫變形發生危險。

英國氣象局（UK Met Office）表示，威爾斯地區今天出現打破當地紀錄的高溫，哈爾登村（Hawarden）氣溫一度達攝氏37.1度。今年以來最高溫攝氏38.1度則出現在英格蘭的桑頓道寧村（Santon Downham）。

根據氣象局的預測模型，英國本週恐出現攝氏43度（華氏109.4度）的破紀錄高溫。氣象局已對今、明兩天包括倫敦在內的部分英格蘭地區發布極度高溫紅色警戒，意指高溫將對民眾生活與基礎設施造成「廣泛衝擊」，有必要調整例行作為和計畫。

氣象局預測，高溫現象20日才有可能趨緩。目前英國有記錄以來最高溫是2019年在劍橋（Cambridge）測到的攝氏38.7度。

有鑑於高溫恐造成乘客不適以及軌道、電纜變形等危害，火車、地鐵、公車等大眾運輸系統近日陸續建議民眾今、明兩天避免非必要搭乘，並取消部分班次。

根據英國鐵路網公司（Network Rail）的資訊，由於鐵道容易吸熱且溫度可因此較環境氣溫高出攝氏20度，以英格蘭、威爾斯為主的英國各地鐵道運輸系統今天多採限速行駛，從時速約160至200公里，降至時速約145公里，甚至時速32公里，以減輕車廂移動對軌道造成的壓力。

除了預先減班，倫敦地鐵、英國鐵路網等運輸系統今天也有因高溫導致軌道或電子系統故障，必須臨時取消班次或路線停駛的狀況，造成部分車站人潮擁擠。

高溫也影響航空運輸，倫敦盧頓機場（Luton Airport）今天下午發生飛機跑道表面部分「融化」的狀況，導致航班延遲達4小時或被迫在鄰近其他機場起降。

英國規模最大、位於英格蘭的皇家空軍布萊茲諾頓（Brize Norton）基地今天也傳出跑道「融化」事件。空軍表示，已根據預先制定的應變計畫使用其他飛行場地，因此勤務未受衝擊。

高溫 英國 地鐵

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