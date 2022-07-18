北馬其頓與保加利亞達協議 等17年啟動入歐談判

北馬其頓外長奧斯馬尼（左）與保加利亞外長根喬夫斯卡（右）17日在保加利亞首都索非亞簽署合作條約，並交換經簽署的文件。（Getty Images）

北馬其頓共和國總理科瓦切夫斯基16日宣布，當局已與存在長期爭端的保加利亞達成協議。這讓該國在漫長等待後，終於可以展開加入歐盟 的談判。

中央社引述法新社報導，科瓦切夫斯基在國會投票 後告訴記者：「終於，在17年後，我們開始與歐盟進行入盟談判。」他表示，當局19日會跟歐盟舉行首次會議。

由於北馬其頓與保加利亞在語言和歷史問題上存在糾紛，歐盟成員國保加利亞自2020年開始，阻止歐盟與北馬其頓和阿爾巴尼亞進行入盟談判。不過，上月保加利亞代表同意撤消否決權，以換取歐盟保證北馬其頓將滿足其要求。

針對這項最新進展，歐盟執委會主席范德賴恩在推特發文祝賀：「恭喜北馬其頓為迅速開啟入盟談判鋪平道路。這是一個歷史性機會，而你們抓住了這個機會。」

北馬其頓國會16日表決通過一項旨在解決與保加利亞長期爭議的提案後，執政黨議員展示國旗和歐盟旗。（Getty Images）

根據保加利亞國會上月通過的決議，北馬其頓必須在「與其他民族平等的基礎上」將保加利亞人納入憲法，並落實2017年與保加利亞簽署的友好睦鄰合作條約。該條約旨在終結歧視和仇恨言論。

不過，北馬其頓最大在野黨「馬其頓內部革命組織－馬其頓民族統一民主黨」（VMRO-DPMNE）批評，決議背叛國家及人民，表明不會支持修憲，16日在國會投票期間離場抗議。這項提案在北馬其頓國會120席之中，獲得68票支持。

西巴爾幹半島地區是西方和俄羅斯 的角力場之一，該區另5個國家阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納（波黑）、科索沃、蒙特內哥羅（黑山）及塞爾維亞雖渴望加入歐盟，不過，上述國家多因改革程度未滿足歐盟要求或歷史糾紛未解決，遲遲無法成為會員國。歐盟外交官就表示，塞爾維亞與歐盟政策「嚴重缺乏一致」，例如該國對俄羅斯侵烏只譴責，但拒絕制裁。

最新取得進展的北馬其頓，過去則因與成員國的歷史緊張關係，被拖了後腿。北馬其頓雖然2009年就獲歐盟提議啟動入盟談判，但因希臘反對而必須更改原先「馬其頓」國名，2019年被法國、荷蘭以未滿足談判門檻為由暫緩談判，之後又被保加利亞以歷史糾紛未解決為由反對。