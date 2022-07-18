德拉基堅辭義總理 各黨準備國會大選 極右女黨魁贏面大

義大利總理德拉基暗示，他下定決心要在本周辭去總理一職。（歐新社）

知情人士透露，義大利 總理德拉基已暗示，他下定決心要在本周辭去總理一職，各政黨也正在籌備可能提前舉行的國會大選。外界分析，一旦要提前大選，極右派政黨「義大利兄弟黨」女黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni），被看好可望成為下任總理。

如果德拉基堅持去職，讓位給對歐元較不友善的政府，可能把義大利乃至於整個歐元區推落危機深淵，金融市場可能動盪數月。

德拉基政府上周面臨國會的信心投票 時，執政聯盟成員「五星運動黨」投下棄權票，形同不支持德拉基政府，促使德拉基提出辭呈；但遭總統馬達雷拉拒絕，並敦促他設法爭取多數議員支持。

然而，彭博資訊報導，德拉基已決定掛冠而去，預料他20日在羅馬對國會議員發表演說時，將重申這一立場。部分政壇人士仍在努力說服德拉基回心轉意，各政黨也在磋商鞏固聯合政府或組建新聯盟。試圖挽救聯合政府的民主黨黨魁雷塔（Enrico Letta）說，如果談判未果，總理選舉可能在9月25日舉行。

消息人士說，各政黨已開始在準備可能提早舉行的大選。五星運動黨黨魁孔特16日的談話也未透露退讓跡象，他怪罪德拉基對五星運動黨擴大社福支出的要求，只會給「空泛的答案」，沒有具體計畫。

若德拉吉堅決請辭，馬達雷拉下令改選國會，須在70天內舉行投票，「義大利兄弟黨」和反移民立場鮮明的「聯盟黨」可能鼓吹9月選舉，因為目前民調顯示，這兩黨聯手的勝算頗大。但這兩黨都曾批評歐盟，甚至提議脫離歐元區，可能讓歐洲市場陷入動盪。

路透熱點透視評論指出，新政府仍有可能由德拉基擔任舵手，這也是當前局勢下的最好結果，可讓投資人安心；但即使德拉基組成新政府，力量也可能大幅削弱，因現在距2023年春季全國大選只剩數月，各政黨各有盤算，德拉基想推動任何重大的改革，並非易事。

若少了「德拉基光環」的庇護，義大利高築的債台將更難以為繼，不僅承受殖利率 走高的壓力，也面臨更難舉債籌資的挑戰。ECB將難出手伸援義國因政爭而引發的動盪。這情勢對已經疲態百出的歐元而言，有如雪上加霜。