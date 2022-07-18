恐小馬可仕篡改獨裁父腐敗劣跡 菲律賓人搶購史書

菲律賓新任總統小馬可仕（右二）6月30日就職典禮上，他的家人與母親、前第一夫人伊美黛（左二）一同出席。（Getty Images）

菲律賓6月底迎來新任總統小馬可仕，但他從競選期間到當選，都被外界質疑對於父親獨裁執政的態度。現在，菲國國內及海外僑胞紛紛搶購馬可仕的相關書籍，就怕馬可仕將動用權力竄改歷史。

CNN及菲律賓媒體等報導，記者羅夫萊斯（Raissa Robles）2016年出版「馬可仕戒嚴令：永不重現」（Marcos Martial Law：Never Again）一書，近日她表示，在小馬可仕當選後收到世界各地讀者來信請求加印，以便了解及保存歷史。

她說，即使書價漲了近一倍，人們還是成批購買，「他們不是只買一兩本，一買就是五本或十本」。

馬尼拉雅典耀大學出版社市場部主管也說，小馬可仕當選不久，有關菲律賓歷史的書籍便開始熱賣，這些書記錄馬可仕獨裁統治的21年來，為菲律賓帶來的破壞，包括實施戒嚴、貪腐、侵犯人權等劣跡。人們擔心，小馬可仕掌權後將改寫歷史。

小馬可仕從未公開承認針對父親執政期間的各項指控，也從來沒有為此道歉，就職演說時甚至讚揚父親建樹良好。早在2020年，當小馬可仕準備競選總統時，曾明確表示希望修改記錄他父母腐敗和殘暴政權的教科書。