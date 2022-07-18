載11噸武器和地雷 烏克蘭貨機墜毀希臘8人罹難

在希臘卡瓦拉市附近墜毀的烏克蘭貨機殘骸。（路透）

一架貨機從塞爾維亞起飛後，16日晚墜毀在希臘卡瓦拉市附近，塞爾維亞國防部 長史蒂芬諾維奇今天表示，8名機組人員全數罹難。烏克蘭 外交部說，死亡的8名機組人員都是烏克蘭公民。

中央社引述法新社報導，史蒂芬諾維奇說，這架安托諾夫An-12（Antonov An-12）貨機載著大約11公噸的武器和地雷，準備飛往孟加拉。

據希臘民航局表示，這架由烏克蘭貨運航空業者Meridian操作的貨機，從塞爾維亞要飛往約旦，途中曾要求在希臘北部城市卡瓦拉機場緊急降落，但終究未能抵達機場。

國營希臘廣播電視公司（ERT）報導，機師曾以發動機出問題為由，要求希臘飛航當局允許緊急降落，不久後就失去訊號。由業餘人士上傳到ertnews.gr的影片顯示，著火的貨機迅速落地爆炸。

當地居民通報看見一顆火球，並在墜機 後2小時內持續聽見爆炸聲。由於墜機現場散發濃烈氣味，由市政府、警方和消防隊人員組成的協調委員會要距離墜機現場最近的2個社區居民整晚緊密門窗、不要外出，並配戴口罩，以防萬一。

塞爾維亞國防部長史蒂芬諾維奇（Nebojsa Stefanovic）指出，機上當時載著11.5公噸由塞國國防產業製造的產品，買家為孟加拉國防部。Meridian還表示，事件與俄烏戰爭無關。