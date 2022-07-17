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G20財長會議對俄烏戰分歧未發公報 「組織出現弱點」

編譯中心／綜合16日電

在印尼舉行、為期兩天的20國集團（G20）財政部長會議今天閉幕，各國財長在國際糧食安全等議題上據稱取得「強烈共識」，但對俄羅斯入侵烏克蘭仍態度分歧。

路透報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，在俄烏議題上的歧見使得各國財長與央行官員無法發表正式公報，但各方同意必須處理日漸惡化的糧食安全危機。西方國家已對俄國實施嚴厲制裁，並指控俄國在烏克蘭犯下戰爭罪，雖遭莫斯科當局否認，但包括中國、印度和南非在內的G20成員國，在對應俄國上相對沉默。

葉倫表示，「這是一個充滿挑戰的時刻，因為俄羅斯是G20的一分子，且不同意我們其他人對這場戰爭的看法」。包括葉倫、加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）等西方高層官員15日譴責俄烏戰爭，並指責俄軍侵烏震撼了全球經濟。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）今天表示，儘管對俄烏戰爭有不同看法，G20財長仍就打擊糧食危機等大多數議題達成共識。他表示，G20財長在會議中也同意要維持合作精神與多邊主義。

分析師指出，G20財長無法同意發布聯合公報，顯示這個曾經強大的經濟組織出現弱點。

波士頓大學全球發展政策中心主任蓋拉格（Kevin Gallagher）表示，「我們正處於世界經濟的無舵時刻，G20因為俄羅斯總統普亭的戰爭陷入癱瘓，G7又無法在全球公共財方面發揮領導作用」。

穆里亞尼原本希望G20財長能就大宗商品價格上漲、糧食安全危機升級，以及低所得國家償還債務能力的外溢效應發表聯合聲明。他主持這兩天的G20財長會議，預計將發表主席國聲明，以取代正式公報。

財政部 俄羅斯 葉倫

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