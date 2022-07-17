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拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

編譯中心／綜合16日電

美國總統拜登日前進行為期四天的中東行，其中一項任務是拉攏阿拉伯國家支持以對抗伊朗威脅。與此同時，伊朗國家電視台報導，伊朗海軍15日宣布成立第一個印度洋師級無人機部隊。

伊朗國家電視台沒有說明編制中包括多少船艦、潛艦或無人機，僅說一艘船隻能搭載50架無人機。在成立儀式上，伊朗國產無人機在印度洋海面上空進行演習以展示能力，還首次從國產潛艇上起飛。

此外，據美國白宮國家安全顧問蘇利文表示、CNN取得獨家衛星圖像顯示，俄羅斯代表團上月至少兩度訪問伊朗中部一個機場，檢視可攜帶武器的無人機。美國官員對CNN透露，伊朗6月起在德黑蘭以南的卡尚機場，向俄國展示能攜帶精準制導彈的Shahed-191型和Shahed-129型無人機。

蘇利文發布聲明說，「我們獲得消息，伊朗政府正準備向俄羅斯提供數百架無人機，包括可裝配武器的無人機，以用於烏克蘭戰爭」。蘇利文稱，就美方所知，俄國代表團在6月的第一次訪問機場，參加無人基展示；在7月5日於同個機場又參加一次類似展示。情報指出，伊朗最快將於7月底開始訓練俄軍如何操作。

根據伊朗國營媒體，伊朗外交部長艾密拉多拉安15日與烏克蘭外長通話時，駁斥了蘇利文的說法。

伊朗官媒報導：「（蘇利文）最近毫無根據的指控聲稱伊朗無人機將運至俄羅斯以用於烏克蘭戰爭，並選在拜登訪問遭占領的巴勒斯坦領土期間提出這類說法，完全是出於特定政治目的，艾密拉多拉安予以嚴正駁斥。」

伊朗 蘇利文 機場

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