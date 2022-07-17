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熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

編譯中心／綜合16日電
法國西南部吉倫特省在高溫和強風加乘下，森林大火焚燒面積擴至16日的1萬公頃，逾1.2萬人疏散。（路透）
法國西南部吉倫特省在高溫和強風加乘下，森林大火焚燒面積擴至16日的1萬公頃，逾1.2萬人疏散。（路透）

歐洲西南部酷熱天氣今天已進入第6天，引起了嚴重的野火，迫使成千上萬民眾疏散。法國、葡萄牙、西班牙，以及義大利、希臘均受影響，西葡更有近600人熱死。

葡萄牙中部和北部5個區14日再度進入紅色警戒狀態，共出動2000名以上消防隊員前往4個嚴重失火地點灌救。這些地區的氣溫當天達到了7月最高紀錄的116℉。葡萄牙7日至13日間有238人死於熱浪、約60人受傷、近900人撤離，數十棟民宅受損或被毀。

15日有一架消防飛機在葡萄牙東北部的救火行動中墜毀，機上1名飛行員殉職，這是今年葡萄牙發生的第一起火災死亡事件。

西班牙位於地中海城鎮托雷莫利諾斯的海灘，15日可見18公里外馬拉加的野火引發的濃...
西班牙位於地中海城鎮托雷莫利諾斯的海灘，15日可見18公里外馬拉加的野火引發的濃煙。（路透）

鄰國西班牙15日早上7時的氣溫高達98.6℉，蒙弗拉圭國家公園附近14日發生的野火仍持續燃燒。當局通報，境內至少有32處野火，將近20個失火地點現仍失控燃燒。熱浪導致西國至少360人死亡。

法國西南部野火自12日以來燒毀了近1萬公頃土地，迫使新阿基坦大區和吉倫特省當局撤離1萬2200人，包括許多度假客，並有1000多名消防人員正試圖控制火勢。

英國準備迎接未來幾天的「熾熱天氣」，美聯社報導，英國政府16日召開緊急應變會議，為創紀錄高溫制定因應措施；愛爾蘭的預報人員也預測，當地將出現地中海式的夏季酷熱氣溫。

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