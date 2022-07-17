搜索犬立功 墨西哥頭號毒梟落網 FBI稱他「極度危險」

墨西哥大毒梟昆特羅被控1985年綁架、刑求與謀殺美國緝毒署（DEA）臥底探員卡瑪雷拉，2013年獲墨國一處法院縮短刑期與釋放，仍登上美國聯邦調查局十大通緝要犯名單。墨西哥海軍表示，他已經在西部的西納羅亞州被捕與關押。美聯社

墨西哥 海軍表示，登上美國聯邦調查局十大通緝 要犯名單的墨國大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero），日前已經在西部的西納羅亞州被捕。一隻搜索犬「麥克斯」（Max）在西納羅亞州San Simon鎮找到了躲在灌木叢的昆特羅。執法人員立刻將他逮捕，現正關押在西納羅亞州的Choix鎮。

SEMAR video of Rafael Caro Quintero being taken into custody by Mexican Marines today. pic.twitter.com/NjLslt6MJM — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 2022年7月15日

來源：推特

墨國海軍公布一段昆特羅落網時的影片，只見他身穿牛仔褲，穿著藍色襯衫、卡其色夾克，兩臂被武裝軍方人員架著。這次逮捕付出了沉重的代價，一架黑鷹軍用直升機15日在逮捕行動中墜毀，14人死亡，另有1人受傷。

墨西哥毒梟昆特羅（中）15日落網。（美聯社）

據信現年69歲的昆特羅是瓜達拉哈拉販毒集團（Guadalajara Cartel）3位創始成員之一，被外界稱作「毒梟中的毒梟」，另一名惡名昭彰大毒梟、正在美服刑的西納羅亞販毒集團前首腦「矮子」古茲曼，曾是該集團的殺手。

昆特羅被控1985年綁架、刑求與殺害美國緝毒署（DEA）臥底探員卡瑪雷拉（Enrique Camarena），因此入監服刑28年。他一度被放出獄後開始躲藏，美方官員稱他很快就重返販毒事業。昆特羅身懷鉅款，被FBI描述為「極度危險」。

卡瑪雷拉遇害導致當時美墨關係緊張，案件也被改編為Netflix劇集「毒梟：墨西哥」（Narcos: Mexico）的第一季劇情。

白宮 高級拉丁美洲顧問龔薩雷茲（Juan Gonzalez）說，昆特羅落網是「大事」，美墨官員都表示，將盡快把他引渡到美國。