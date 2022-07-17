英國「第一貓」捲入首相之爭 將被趕出官邸？

長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞何去何從，成為外界關注焦點。（歐新社）

長住英國 首相官邸的英國「第一貓」賴瑞（Larry）捲入政治紛擾：呼聲很高的首相參選人摩丹特透露可能帶著四隻貓搬進官邸，賴瑞何去何從成為外界關注焦點。

中央社引述法新社報導，英國現任首相強生即將下台，賭盤看好國際貿易副大臣摩丹特接任。她參加「保守黨之家」（Conservative Home）主辦的問答活動時，被問到最大弱點為何，透露有四隻緬甸 貓。

摩丹特說：「把牠們帶進唐寧街10號，可能會為賴瑞帶來一些挑戰。」賴瑞有著「內閣辦公室首席捕鼠官」職銜，已在英國首相官邸住了10多年。牠是前首相卡麥隆為了解決官邸鼠患，自2011年開始飼養，之後看著卡麥隆、梅伊卸任，看來也將送走強生。

此外，英國保守黨新黨魁選舉14日第二輪投票 結果，前財政大臣蘇納克（101票）、摩丹特（83票）、外交大臣特拉斯（64票）、前平等事務大臣巴登諾克（40票）、國會外交委員會主席圖根哈特（32票）出線。

前平等事務大臣巴登諾克（左起）、 國際貿易副大臣摩丹特、前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯和國會議員圖根哈特15日展開首次電視辯論會。（美聯社）

依照制度，最後將淘汰到僅餘兩人，進入最後全體黨員投票決選。上述五人15日晚間展開首次電視辯論會。這場90分鐘的電視辯論中，候選人彼此間的直接衝突不算多。不過，他們大致在稅制議題上起了較激烈的爭論。

市場研究公司Opinium針對1159名觀看電視辯論的選民所做民調顯示，36%民眾認為圖根哈特表現最好，25%偏好蘇納克，摩丹特和巴登諾克各有約12%的擁護者，只有6%青睞特拉斯。

特拉斯在前兩輪投票的得票數都居於第三，目前競選態勢稍微落後。摩丹特擁有基層黨員強力支持，出乎意料地成為賭盤看好的黑馬。