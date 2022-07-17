我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

英國「第一貓」捲入首相之爭 將被趕出官邸？

編譯中心／綜合16日電
長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞何去何從，成為外界關注焦點。（歐新社）
長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞何去何從，成為外界關注焦點。（歐新社）

長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞（Larry）捲入政治紛擾：呼聲很高的首相參選人摩丹特透露可能帶著四隻貓搬進官邸，賴瑞何去何從成為外界關注焦點。

中央社引述法新社報導，英國現任首相強生即將下台，賭盤看好國際貿易副大臣摩丹特接任。她參加「保守黨之家」（Conservative Home）主辦的問答活動時，被問到最大弱點為何，透露有四隻緬甸貓。

摩丹特說：「把牠們帶進唐寧街10號，可能會為賴瑞帶來一些挑戰。」賴瑞有著「內閣辦公室首席捕鼠官」職銜，已在英國首相官邸住了10多年。牠是前首相卡麥隆為了解決官邸鼠患，自2011年開始飼養，之後看著卡麥隆、梅伊卸任，看來也將送走強生。

此外，英國保守黨新黨魁選舉14日第二輪投票結果，前財政大臣蘇納克（101票）、摩丹特（83票）、外交大臣特拉斯（64票）、前平等事務大臣巴登諾克（40票）、國會外交委員會主席圖根哈特（32票）出線。

前平等事務大臣巴登諾克（左起）、 國際貿易副大臣摩丹特、前財政大臣蘇納克、外交大...
前平等事務大臣巴登諾克（左起）、 國際貿易副大臣摩丹特、前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯和國會議員圖根哈特15日展開首次電視辯論會。（美聯社）

依照制度，最後將淘汰到僅餘兩人，進入最後全體黨員投票決選。上述五人15日晚間展開首次電視辯論會。這場90分鐘的電視辯論中，候選人彼此間的直接衝突不算多。不過，他們大致在稅制議題上起了較激烈的爭論。

市場研究公司Opinium針對1159名觀看電視辯論的選民所做民調顯示，36%民眾認為圖根哈特表現最好，25%偏好蘇納克，摩丹特和巴登諾克各有約12%的擁護者，只有6%青睞特拉斯。

特拉斯在前兩輪投票的得票數都居於第三，目前競選態勢稍微落後。摩丹特擁有基層黨員強力支持，出乎意料地成為賭盤看好的黑馬。

英國 投票 緬甸

上一則

拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

下一則

熱浪襲歐洲 西葡近600死 法國山林遭野火燒掉1萬公頃

延伸閱讀

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭
爭大位 英外相豪言領導自由世界反普亭、俄轟二流政客

爭大位 英外相豪言領導自由世界反普亭、俄轟二流政客
英保守黨新黨魁選舉總檢察長出局 前財相仍居首位

英保守黨新黨魁選舉總檢察長出局 前財相仍居首位
英保守黨魁選舉 前財相旗開得勝、黨員卻青睞「她」

英保守黨魁選舉 前財相旗開得勝、黨員卻青睞「她」

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
凶嫌山上徹也就讀奈良縣著名升學高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向，因此得知他犯案相當震驚。(美聯社)

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

2022-07-09 11:14
刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也10日在警方的戒護下，前往檢調單位接受訊間。路透

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

2022-07-09 22:58
日本前首相安倍晉三（右）8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員佐藤啓（左），後來遭槍擊身亡，佐藤成為安倍最後一位助選者，佐藤也對安倍遭遇槍擊非常自責。擷取自臉書

現場大哭「都是我害的」安倍生前最後助選議員連任

2022-07-10 09:54
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了