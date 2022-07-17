日媒：犯嫌可能因財務困窘 決心實行槍殺安倍計畫

日本經濟新聞報導，根據今天向參與調查相關人士採訪得知，槍殺前首相安倍 晉三的犯嫌山上徹也供稱，「因為手頭上的錢減少，心想可能會死，因此決定將槍擊 計畫付諸實行」。

安倍8日在奈良市街頭演說時，遭41歲犯嫌山上近距離從身後射殺身亡。山上已被警方依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

奈良縣警方表示，山上可能因為離職導致生活陷入困境感到不安，決定將槍擊案付諸實行，目前正詳細調查事發經過。

參與調查相關人士表示，截至目前的調查得知，山上對母親信奉的「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）充滿恨意。山上母親對聯合會的捐款金額高達約1億日圓，2002年向奈良地方法院聲請破產 手續。

山上一開始鎖定的行凶目標是聯合會的總裁，並從2021年春天左右開始製造武器。他參考YouTube上的資訊，在今年春天左右完成數把自製改造槍枝。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聯合會總裁訪日機會減少，可能因此讓山上將行凶目標改變為安倍。

山上曾在人才派遣公司註冊，2020年10月起在京都一家工廠工作；2021年4月起因為屢次跟同事等人發生糾紛，今年3月起以身體不適為由，請假次數增加，最後在5月離職，研判之後收入並不穩定。

山上供稱，因為手頭上的錢用光，所以在7月做出行凶的最終決定。

安倍6月28日也曾為了助選造訪奈良，相關人士表示，雖然現場跟後來的槍擊現場一樣是近鐵大和西大寺車站附近，但沒發現山上當時現身的蹤跡。

奈良縣警方研判，事發前一天的7月7日凌晨4時左右，山上曾到世界和平統一家庭聯合會位於奈良市內的一處大樓「試槍」。現場有人表示聽到疑似槍聲，也在大樓外牆發現疑似彈孔的孔洞及金屬片。

安倍7月7日到岡山輔選，從監視錄影畫面可以確認山上現身會場附近。山上原本打算在岡山動手，但因為演說會場是室內作罷。

研判山上搭乘新幹線返家途中，在網路上掌握安倍8日會到奈良市的資訊，最後付諸行動。

讀賣新聞報導，相關人士透露，山上銀行戶頭雖然至少有20萬日圓存款，但因為沒有收入，槍擊案事發前生活可能變得窘迫。

山上供稱，雖然事發前一天也持槍前往岡山市的演說會場，但無法接近安倍，「持槍意圖殺害安倍，岡山是第一次」。