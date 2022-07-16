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網路民調：安倍森友學園醜聞 日本民眾印象最深

編譯中心／綜合15日電
日本Yahoo網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）
日本Yahoo網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

日本前首相安倍晉三8日遭暗殺身亡，震驚全球，日本和台灣皆悼念他的離世，感念他生前拓展日本外交、對台返好等。然而網路民調顯示，日本民眾對安倍印象最深的仍是森友學園及加計購地醜聞。

不過根據日本Yahoo於15日進行的網路民調，針對「關於安倍政府的事，你印象最深的為何？」之問題，迄日本時間15日晚間11時半，投票的9萬8100多人中，有近5萬4000票選擇「森友、加計事件」，占54.9%。逾1萬5770人選擇「安倍經濟學」，占16.1%，排行第二。第三則是「日美關係」，有8345票，占8.5%。

2016年及2018年，森友學園和加計學園相繼發生低價購入國有地事件，以低至市值的14%買入國有地，且安倍妻子昭惠原預定出任森友學園新設小學的名譽校長。朝日新聞披露，購地案官方文件遭竄改，引發軒然大波，並導致近畿財務局一名男職員自殺。

雖有民間組織檢舉，檢察廳也主動調查，但2019年宣布涉案人員全部不起訴，內閣官員主動返還12個月薪水。

森友學園理事長籠池泰典因被控詐領國家、大阪府及大阪市補助，今年4月被判5年有期徒刑。

此外，中央社報導，涉嫌在街頭槍殺安倍晉三的犯嫌山上徹也，其伯父15日對媒體表示，扇上徹也原本想唸大學但因為經濟困難而作罷，後來報考消防員。

刺殺日本前首相安倍晉三的凶手山上徹也（中）向警方供稱，統一教害他母親因捐款而破產...
刺殺日本前首相安倍晉三的凶手山上徹也（中）向警方供稱，統一教害他母親因捐款而破產，他不滿安倍為統一教宣傳。（路透）

警方調查，山上徹也母親累計捐給「統一教」1億日圓（約72萬美元），導致家庭破產。安倍晉三曾在攏一教舉辦的會議做視訊演說，被山上徹也視為與教派關係密切，因而萌生殺機。

41歲犯嫌山上徹也持槍殺害日本前首相安倍晉三，他的伯父今天說，因山上的母親持續捐款給宗教團體，導致家境貧困，山上徹也曾想過自殺，把死亡保險金留給哥哥和妹妹。

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