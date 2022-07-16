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英國熱爆了 全國進入緊急狀態 估下周104℉

編譯中心／綜合15日電
英國氣象局預報員宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報。（美聯社）
英國氣象局預報員宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報。（美聯社）

英國氣象局（Met Office）15日宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，並且預測英國下周將發生創紀錄的華氏104度。

中央社報導，英國氣象局在官網表示：「周一可能出現異常的、或許是破紀錄的氣溫，而後於周二再次出現。」

「對英國來說，夜間也可能異常溫暖，尤其在都市地區。這可能對人們和基礎設施造成廣泛影響。」英國有紀錄以來最高溫，是2019年7月25日在劍橋大學植物園的華氏101.6度。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）和氣象局本周稍早對英國部分地區發出第3級高溫健康警報，要求社會和醫療保健服務機構採取額外措施，保護弱勢群體。英國也可能因路面融化而面臨道路封閉，以及在極端高溫下鐵路與航班的延誤。

紅色4級「極熱」（Extreme Heat）警報在英國氣象局網站的定義是，「當熱浪太過嚴重且/或持續過久，以致影響超出健康和社會照護系統所能負荷」。到了這一級，不僅高危險族群，亦會造成健康民眾疾病的發生，甚至死亡。

此外，西歐持續遭熱浪侵襲，西班牙及葡萄牙13日在多地氣溫創下超過華氏104度的新高紀錄。6月底時，義大利多地氣溫飆破華氏104度。

「紐約時報」報導，全球暖化使極端高溫在世界各地變得更加普遍，但科學家必須進行更深入的分析，才能確定極端的天氣事件是否因人為導致的暖化而變得更頻繁或劇烈。

研究印度今年春季驚人高溫的團隊發現，氣候變遷已使高溫發生的可能性增加了30倍。

「華盛頓郵報」報導，義大利多地氣溫因熱浪侵襲而創下6月或歷史新高。東歐、地中海及北非多地氣溫較以往高出華氏15至35度。

氣候統計學家艾雷拉（Max Herrera）表示，西班牙西北部城市薩摩拉（Zamora）13日氣溫來到華氏106.5度，創下當地最高溫紀錄。中北部城市索瑞亞（Soria）同日氣溫也創下華氏101.6度的紀錄。

葡萄牙中部城鎮洛桑（Lousã）氣溫高達華氏115.3度，創下歷來新高；首都里斯本氣溫來到華氏106.5度，創下7月新高。

但是，最嚴峻的情況尚未來臨。西、葡兩國官員正在為這波熱浪目前為止最熱那一天的來臨作準備。

英國 高溫 熱浪

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