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義再陷政治風暴 總理請辭總統不准 國會恐提前改選

編譯湯淑君／綜合15日電
德拉基領導的聯合政府正面臨瓦解危機，因為一項社福法案交付國會信任投票，14日遭執政聯盟成員的五星運動黨抵制。 （美聯社）
德拉基領導的聯合政府正面臨瓦解危機，因為一項社福法案交付國會信任投票，14日遭執政聯盟成員的五星運動黨抵制。 （美聯社）

十年前歐債危機爆發時，時任歐洲央行（ECB）總裁的德拉基（Mario Draghi）憑一句「不惜一切代價」，果真拯救了歐元。但現職為義大利總理的這位「超級馬利歐」身陷義國政治和債務風暴，要化解危機卻可能十分棘手。

德拉基領導的聯合政府，正面臨瓦解危機，因為一項社福法案交付國會信任投票，14日遭執政聯盟成員的五星運動黨抵制，導致德拉基遞出辭呈，但總統馬達雷拉不准，要求他下周向國會演說，把情況說明白。德拉基希望藉通過這項法案，協助民眾減輕生活費負擔日增的問題，五星運動黨則批評法案遠遠不足。

分析師說，德拉基下周將返回國會爭取多數支持；若失敗，馬達雷拉可能批准辭呈，任命新總理。另一選項是解散國會，70天內舉行新選舉。值此歐元區面臨衰退威脅之際，義大利爆發政治危機，將對歐元落井下石，並觸動義大利等周邊國債券殖利率竄升、股價重挫。

義大利10年期公債殖利率14日躍升到3.5%的高點，與德國10年期公債利差擴大至227個基點，比今年初倍增。

TD證券公司分析師則認為，德拉基這招是以退為進，順勢利用政治危機鞏固領導地位，取得更強大民意落實財政改革。現在，五星運動黨承受各方要求顧全大局的壓力。

即使德拉基安然挺過政治風暴，如何減債仍是棘手問題。義國政府債務已堆積到2.5兆歐元（2.52兆美元），比葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、希臘四個周邊國債務總和還要多。身為ECB總裁時，德拉基強調財政和其他改革的重要，如今擔任義國總理，須費時在政黨間斡旋、協調歧見，意味爭議較大的稅務和退休金改革只能延後商議。

義大利 殖利率 風暴

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