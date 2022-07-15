安倍晉三應「破例國葬」嗎？日本政府的民意與政治顧慮

安倍晉三在靈堂的遺像。 （路透）

為什麼是「國葬」？日本 前首相安倍 晉三死後應該舉行何種規格的葬禮，引起國內議論。日本政府在14日傍晚正式公布，將替安倍晉三舉行「國葬」，預定時間為今年的秋季，這是日本戰後自前首相吉田茂以來，第二位國葬規格的首相，也被媒體形容為「破例的國葬」（異例の国葬）。而具體的葬禮日程、形式與費用等細節，還有待內部協調確定。目前已知可能方向，是在今年9月於日本武道館舉行。

之所以「破例」用國葬規格，日本政府的說法是認為：安倍晉三在任期間，不僅創下歷代最長政權紀錄，於內政、外交等方面皆有重大功績，首相岸田文雄也表示，安倍帶領日本從東日本震災後走向經濟復甦、深化促進日美關係，諸如此類的貢獻傑出，是故以「國葬儀」作為紀念，也藉此彰顯日本「堅守民主主義、不屈服暴力」的態度。

日本戰後第一任首相吉田茂的「國葬儀」。（取材自日本內閣府）

日本的國葬：1945年戰後日本已經廢除了《國葬令》，現行已無相關法源依據舉辦「國葬」。戰後只有前首相吉田茂在1967年時舉行過國葬，當時花費1,810萬日圓，皆由國家負擔支出；而讓吉田茂國葬的原因，也是考慮到作為戰後第一位首相的特殊歷史角色，奠定其歷史功績。此後前首相的葬禮，特別在1980年大平正芳逝世以後，多以回到政黨與內閣自行籌組負擔費用的「合同葬」為主。或是如前首相佐藤榮作（安倍晉三的叔公）的「國民葬」，除了政黨之外也有民間團體出資出力的葬禮。安倍的國葬也必須要考慮是否全部由政府負擔？會否因此掀起稅金使用的爭議？以及具體的形式、開放外賓等等繁雜細節。

民意贊成或反對？因為國葬涉及政府支出，難免引發社會議論，因而在14日傍晚消息確定以後，日本最活躍的社群 平台Twitter上才冒出了「贊成安倍晉三國葬」、「反對安倍晉三國葬」兩種對立的熱門關鍵詞。微妙的是，自民黨陣營自然是十分支持國葬決定，不過黨內也不是沒有其他考慮——像是有黨內人士向日本媒體透露，顧慮到國葬費用可能引發不必要的社會風波，反而對家屬遺族造成傷害；也有人認為「現今的時代，要舉辦國葬似乎有些困難」、「缺乏法源依據，或恐有行政訴訟的風險」等等。

安倍的靈車在7月12日，行經東京增上寺。 （路透）

而在野黨勢力目前倒沒有強烈反對，又如日本共產黨的意見也認為，還要留待國葬舉辦細節底定之後，才能評斷是否合宜。不過像是2020年前首相中曾根康弘的葬禮（合同葬）就耗資1億9,000萬日圓之高，一度引起社會觀感不佳的爭議，此回安倍的國葬，也才因此讓自民黨與政府有所顧慮，既要考量保守派的想法，也要極力爭取國民的認同支持。