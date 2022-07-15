斯里蘭卡總統寄電郵請辭 逃抵新加坡未求庇護

示威者13日二度闖入政府大樓，占據總理辦公室，與現場員警爆發激烈衝突。（美聯社）

斯里蘭卡 總統拉賈帕克薩為躲避示威群眾逃往國外，十四日從馬爾地夫搭機抵達新加坡 ，目前不確定他會留在新加坡還是前往其他地方。新加坡外交部發表聲明說，拉賈帕克薩此行是私人行程，並未要求新加坡庇護 。路透報導，拉賈帕克薩抵達星國後，以電子郵件寄出辭職信給國會議長。

拉賈帕克薩十三日凌晨與妻子和隨扈共四人，從斯國可倫坡國際機場搭軍機離境，前往馬爾地夫。十四日中午他們四人搭乘一架沙烏地阿拉伯航空公司班機離開馬爾地夫首都馬列，晚間抵達新加坡並獲准入境。

BBC指出，拉賈帕克薩可能不會在新加坡待太久。新加坡有不少塔米爾裔居民，而拉賈帕克薩在斯里蘭卡內戰期間曾任國防部長，被控坐視數以萬計塔米爾裔平民遭殺害。新加坡若庇護他，恐引發塔米爾裔居民憤怒。

拉賈帕克薩上周表示將在十三日辭職。路透報導，消息人士指，拉賈帕克薩十四日晚抵達新加坡不久，就以電郵形式將辭職信寄給斯國國會議長阿貝瓦迪那，但尚不清楚這封信是否會被接受。阿貝瓦迪那說，在總統正式下台前，不會召開會議選出繼任者。

斯國政府施政不當，導致外匯枯竭、糧價暴漲且缺乏燃料，政府宣告破產。示威民眾上周末占領總統府、總統官邸等建築，十三日二度闖入維安森嚴的政府大樓，占據總理辦公室，示威引發警民衝突，造成至少一人死亡、八十四人受傷。

被拉賈帕克薩任命為代理總統的總理威克瑞米辛赫要求民眾撤離政府建物，並指示安全部隊採取「必要手段以恢復秩序」。威克瑞米辛赫宣布十四日再度實施宵禁，希望恢復秩序。

示威民眾十四日表示將和平撤離，不過矢言繼續努力推翻現任總統和總理。