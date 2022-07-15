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通膨嚴重 辛巴威傳賣趾換錢 紐西蘭有人吃蝸牛

編譯中心／綜合14日電
辛巴威超過90% 以上的失業率，貧困加劇，數千人為了生存轉而從事廢金屬業。（歐新社）
辛巴威超過90% 以上的失業率，貧困加劇，數千人為了生存轉而從事廢金屬業。（歐新社）

由糧食與能源價格飆漲帶動的通膨效應已經顯現，全世界正面臨停滯性通膨的風險，除了未開發和開發中國家深受衝擊，美歐國家也同現隱憂。

斯里蘭卡陷入疫情以來最嚴重經濟危機，該國貨幣貶值80%、政府負債達510億美元，處於破產邊緣，通貨膨脹加速失控使得該國沒錢進口汽油、牛奶，總統拉賈帕克薩只能逃亡；物價飈升令民怨四起，工潮、示威此起彼復，衝擊管治，貧富國家皆受影響。

辛巴威通膨嚴重，民眾在哈拉雷的一家銀行外排隊等著領錢。(路透)
辛巴威通膨嚴重，民眾在哈拉雷的一家銀行外排隊等著領錢。(路透)

辛巴威通膨率已超過130%，令人擔心2008年高達5000億%的惡性通膨重演。辛巴威經濟受到多年的去工業化、貪腐、低投資、低出口和高債務打擊，許多人三餐不繼。當局奮力為大體上「美元化」的當地經濟創造足夠美元流入。通膨使得當地人無法信任本國貨幣，增加對美元的需求。

路透社指津布巴韋的通膨率在6月已翻倍至191%，民眾難以維持生計。有當地教師要求以美元支薪，經濟困境更令該國出現「賣腳趾換錢」的流言。辛巴威央行宣布將於7月底開始發行金幣作為法定貨幣，但受到民眾質疑。

全球受通膨衝擊，富國也不例外。以英國為例，5月按年通膨率達到40年新高的9.1%，民生問題成為保守黨上月在地方補選落敗的其一原因。美國按年通膨率則繼5月的8.6%後，6月再升至9.1%，是1981年11月以來最高。通膨飆升令民眾感受切膚之痛，蓋過拜登上台後低失業率、經濟有增長等利好因素，皮尤最新民調顯示62%受訪者不滿其表現，隨時會拖垮民主黨在11月中期選舉的表現。

德國漢堡一個貨櫃碼頭上月9日有多名工人參與罷工要求提高工資，背後橫額寫有「阻止通...
德國漢堡一個貨櫃碼頭上月9日有多名工人參與罷工要求提高工資，背後橫額寫有「阻止通脹怪物」。（路透）

多國央行紛採行動，但加息解決不到供求失衡問題，也抑制不了通膨，反可能造成經濟衰退。倘以補貼或擴大公共開支紓解民困，又有導致政府財政問題的隱憂。專家坦言各國政府可行策略有限，樂施會則呼籲富國為發展中經濟體提供債務減免。

紐西蘭通膨達30年新高，食品按年通膨率為6.8%，Ipsos的6月民調顯示生活成本上升已遠遠取代新冠疫情，成為當地民眾最迫切的問題。紐西蘭部分社區推廣野採（foraging），透過收集野生可食用蔬果，節省日常開支，有人把家中花園內的可食用雜草、蝸牛作為食物，及以冲水代替衛生紙。

貨幣 疫情 民調

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