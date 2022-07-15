戰後第二人 日秋季為安倍國葬 擬選武道館舉行

日本政府決定在今年秋季，為遭槍擊身亡的故首相安倍晉三舉行國葬。（路透）

日本 政府決定在今年秋季為遭槍擊身亡的故首相安倍 晉三舉行國葬，稱他是史上在任最久的首相，於內政和外交取得重大成就。安倍也成為繼於1967年去世的前首相吉田茂之後，戰後第二位接受國葬的日本首相。

日本富士電視台新聞網與NHK報導，日本首相岸田文雄14日表示，將於今秋為遭暗殺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。TBS電視台報導，初步決定9月於東京千代田區的武道館舉行。武道館是日本政府為申辦1964年東京奧運 而建，最多可容納1萬4000多人。武道館是知名活動場地，經常舉辦演唱會及格鬥技賽事，延期一年的2020東京奧運部分賽事也在此舉行。

此外，武道館還是每年8月15日日本「全國戰歿者追悼式」場地，1945年的這一天日本宣布投降。

安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡，日本政界傳出為安倍舉辦國葬的呼籲，國葬費用由國家支出。

前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但產經新聞報導，近年來都以「內閣．民黨合同葬」為主流，前首相中曾根康弘2019年逝世時就是舉行合同葬。二戰後為前首相舉辦的國葬僅有1967年過世的前首相吉田茂。

岸田文雄表示，決定替安倍晉三舉行國葬的原因有4點，首先，安倍兩次政權合計執政8年8個月，是日本憲政史上在位最長的首相。安倍承擔重責大任，率領日本經歷嚴峻的國內外挑戰。

其次，日本經歷311東日本大地震後，安倍率領日本復興、重振經濟，以日美關係為基礎在外交上取得重大實績，成果豐碩。

第三，安倍獲得包括外國領導人在內的國際社會高度評價。第四，安倍在以民主主義為基礎展開的選舉期間，遭遇突然的暴行而逝世，國內外湧入追悼訊息。

岸田表示，最重要的是政府希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。