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求援紀錄第一時間沒說安倍中彈 嫌犯母為兒行凶致歉

編譯中心／綜合14日電
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，送醫不治身亡。（路透）
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，送醫不治身亡。（路透）

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，送醫不治身亡。日本時事通信社報導，奈良市消防局14日公布了事發時求援的無線電紀錄，紀錄全程約50分鐘。但在通訊記錄中，僅稱是一名年長男性遭到槍擊而心肺停止，並沒有說明中彈者是安倍。此外，41歲嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計畫趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但受到新型疫情影響，無法接觸到韓鶴子所在場合，因此改為襲擊安倍。

讀賣新聞報導，山上徹也的母親在案發後首次做出回應，稱「兒子造成重大事件，深感抱歉」，但她並未針對宗教團體「統一教」做出任何批判性言論。

山上徹也在調查中供稱，自己母親因為篤信統一教導致破產，本來想要鎖定統一教高層，但很難接近，因此瞄準有與統一教關聯的安倍晉三。調查人員表示，作案後，他的母親便搬到親戚家，並配合警方調查。

據了解，山上徹也的母親於1998年左右入教後，便開始變賣繼承的土地和房屋，據說總額超過1億日圓，最後在2002年破產，但破產後仍然繼續捐款。

但統一教回應，山上徹也的母親在2009年至2017年期間沒有參加任何活動，幾年前又開始與熟識信徒取得聯繫，大約在半年前起，以每月一次的頻率參加活動。

安倍遭槍擊是發生在8日當地時間上午11時30分左右，通訊記錄提到，消防部門11時32分命令救護人員出動，說明的是「一名年長男性遭到槍擊，目前處於心肺停止狀態」。

記錄顯示，救護人員約11時37分趕到現場，並在11時43分將安倍送上救護車。救護人員回報中狂喊，「安倍頸部有槍傷，心肺停止」。在大約當天中午時，安倍被送上當地古蹟平成宮遺址待命的醫療直升機，送往橿原市奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。

然而，在當天下午5時3分，安倍急救無效身亡，享壽67歲。

嫌犯山上徹也承認自製黑色火藥，並供稱原計畫趁統一教負責人韓鶴子訪日機會行刺，但未成功。警方正調查他改為刺殺安倍的原因，並會對其進行司法精神病學鑑定。

日本放送協會（NHK）引述警方消息報導，嫌犯山上徹也承認透過網上，自學製作黑色火藥及自製槍械的方法。黑火藥主要成分是硝酸銨、硫磺及木炭，硝酸銨可以透過肥料取得。

安倍 槍擊 破產

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