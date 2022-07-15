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重返伊核協議 拜登、以色列不同調

編譯羅方妤／綜合14日電
重返伊核協議，美國總統拜登（左）和以色列總理拉皮德（右）不同調。（路透）
重返伊核協議，美國總統拜登（左）和以色列總理拉皮德（右）不同調。（路透）

美國總統拜登以色列總理拉皮德十四日簽署聯合宣言，強調雙方堅定邦誼，重申美國承諾維護以色列安全，加強雙方軍事合作。拜登表示美國將全力防止伊朗取得核武，拉皮德則表明反對二○一五年伊朗核協議，並願意和更多阿拉伯國家建交。

拜登和拉皮德一對一會面後，拉皮德在聯合記者會表示：「我們討論伊朗威脅，不會有擁核伊朗」。

拜登則說，兩人談到伊朗快速發展的核計畫，他表示美國已提出伊朗重返核協議的路線，美國仍在等待回應，但「我們不會永遠等下去」。

他說，他相信能說服伊朗重返協議，「我認為外交還是達成此一成果的最好方式」。

拉皮德態度仍強硬，他表示，不支持二○一五年伊朗核協議，希望能有更好的替代方案。他說，唯一能阻止伊朗擁核的方法，就是讓伊朗知道自由世界會使用武力。他也表示，以色列願意和沙烏地阿拉伯等更多中東國家建立邦交。

兩人簽署象徵性聯合聲明，美國表示準備動用「國家力量所有元素」防止伊朗取得核武。

以色列官員試圖利用拜登上任以來首次訪問中東地區，強調伊朗核武計畫進展太快，並鼓勵拜登政府放棄重返二○一五年伊朗核協議。以色列更希望採取嚴厲制裁，以期能夠達成影響更廣泛協議，但重返伊朗核協議是拜登的優先事項。

拜登十三日抵達以國特拉維夫，展開總統任內的首趟中東行，他十五日將前往約旦河西岸會見巴勒斯坦領袖，並於十五日飛往沙烏地阿拉伯。

伊朗 拜登 以色列

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