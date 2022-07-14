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南非21人離奇陳屍酒吧 老闆、員工違規賣酒被捕

編譯中心／綜合13日電

南非警方13日宣布，上月21名年輕人在東開普省東倫敦市（East London）一間酒吧離奇喪命後，他們已逮捕酒吧老闆和員工等3人。

中央社轉述法新社報導，警方透過聲明表示，案發酒吧的52歲老闆和兩名分別為33歲和34歲的員工近日因涉嫌違反酒類銷售規定，遭警方拘留。

酒吧老闆遭控向未成年人銷售或供應酒類等多項罪名，將於8月19日出庭；兩名員工則分別被處2000蘭特（約合新台幣3500元）罰款。

受害的年輕人大部分是未滿18歲合法飲酒年齡的青少年，他們於6月26日在景觀公園鎮（Scenery Park）的「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）意外身亡，但他們的死因至今仍不清楚。

此案的調查工作仍在進行。官員已排除踩踏狀況，驗屍結果則尚未公布。

東開普省（Eastern Cape）官員在聲明中重申：「正如我們一開始所說，調查過程需要極其謹慎且智慧地對待，這樣才能達到預期結果。」

在上周的追悼會上，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將這起意外歸咎於「未成年人飲酒禍害」，發誓打擊無視法規且「不道德」的酒吧老闆。

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