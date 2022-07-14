俄能源 德陸續停購 巴西搶買

俄國認為歐洲天然氣價格飆升再次證明德國北溪2號立場錯誤，圖為德國和波蘭邊境馬爾諾（Mallnow）的天然氣接收站。（歐新社）

德國 財政部副部長庫克耶斯12日表示，德國能源供應來源將有重大轉變，8月1日起將完全停止購買俄羅斯 的煤，12月31日後也不會再買俄國石油。對此，俄國外交部經濟合作司司長比里切夫斯基（Dmitry Birichevsky）13日說，天然氣 價格飆升再次證明德國對北溪2號計畫採取的錯誤立場，「德國正面臨自身行為的後果。」

路透報導，庫克耶斯（Joerg Kukies）表示，歐盟放棄俄羅斯每年供應的1580億立方公尺天然氣後，未來最大的挑戰是如何填補這巨大的缺口。

庫克耶斯表示，德國現在用的煤炭和石油都有40%由俄羅斯供應。他說：「任何了解德魯斯巴輸油管線（Druzhba）歷史的人就知道，那是蘇維埃帝國控制東歐的手段，要擺脫這種依賴並不容易，但卻是我們在幾個月時間內就要做到的事。」

德國正火速發展液化天然氣接收站，以協助填補天然氣供應的缺口。但他強調，僅管美國和卡達可以供應歐洲300億立方公尺的液化天然氣，但缺口仍舊非常大。

他表示，雖然德國正專注於轉型到淨零碳排，並且在最近立法加速開發可再生能源的計畫，但天然氣對這樣的轉變至關重要。

不過，與俄國交好的巴西正尋求向俄羅斯儘量多買柴油，巴西外交部長佛蘭薩表示，「能買多少就買多少」，更透露其中一些協議已敲定，不過他未就相關交易提供更多細節。

佛蘭薩說：「俄羅斯是巴西的戰略夥伴，我們是金磚五國（BRICS）夥伴。」金磚五國由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成，該集團被視為替代西方的強大新興市場。

目前不清楚巴西如何在不違反西方制裁的情況下對俄購油。