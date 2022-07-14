我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

斯里蘭卡總統 夜搭軍機逃馬爾地夫

編譯中心╱綜合13日電
斯里蘭卡總統拉賈帕克薩13日凌晨搭乘軍機，前往鄰國馬爾地夫。（美聯社）
斯里蘭卡總統拉賈帕克薩13日凌晨搭乘軍機，前往鄰國馬爾地夫。（美聯社）

原定13日請辭下台的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）12日深夜摸黑搭乘軍機前往鄰國馬爾地夫（Maldives）。

媒體披露，斯里蘭卡民眾面臨糧食及燃料危機時，拉賈帕克薩12日整天都在「喬」簽證。向美國申請踢到鐵板，向印度試探也被打回票，想搭民航機離境還擺譜，要機場人員到貴賓室服務遭拒，結果錯過當天的航班，只能改搭軍機。

諷刺的是，在馬爾地夫機場迎接他的是馬爾地夫國會議長納希德（Mohammed Nasheed）。納希德2012年失勢後也曾逃往斯里蘭卡避風頭。

拉賈帕克薩據稱已將辭呈託人轉交給國會議長，議長表示尚未收到，實際上議長也是拉賈帕克薩的人馬。

賈帕克薩逃出國後僅數小時，抗議群眾認為總理威克瑞米辛赫與拉賈帕克薩是一夥，要他滾蛋，並與鎮暴警察發生衝突。

有目擊者指出，現場民眾隨後衝破軍人防線，進入總理辦公室並豎起國旗。警方多次發射催淚瓦斯，威克瑞米辛赫宣布全國進入緊急狀態，並在首都可倫坡市及周邊地區實施宵禁。

此外，群眾還闖入國營電視台，導致節目中斷。

美國駐可倫坡大使館在推特上表示：「出於謹慎考慮，領事部將取消我們13日下午的服務…以及14日所有的領事服務。」

斯里蘭卡 機場 警察

上一則

英保守黨魁首輪投票 2人出局前財政大臣領先

下一則

梵蒂岡首次任命3女性 助教宗遴選主教

延伸閱讀

申請赴美和印度簽證都遭拒 斯里蘭卡總統夜遁馬爾地夫

申請赴美和印度簽證都遭拒 斯里蘭卡總統夜遁馬爾地夫
影／BBC：斯里蘭卡抗議群眾衝進總理辦公室

影／BBC：斯里蘭卡抗議群眾衝進總理辦公室
斯里蘭卡破產抗議四起 總統搭軍機逃往馬爾地夫

斯里蘭卡破產抗議四起 總統搭軍機逃往馬爾地夫
機場移民官不讓出境 斯里蘭卡總統無法搭機 顏面掃地

機場移民官不讓出境 斯里蘭卡總統無法搭機 顏面掃地

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3