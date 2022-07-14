斯里蘭卡總統 夜搭軍機逃馬爾地夫

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩13日凌晨搭乘軍機，前往鄰國馬爾地夫。（美聯社）

原定13日請辭下台的斯里蘭卡 總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）12日深夜摸黑搭乘軍機前往鄰國馬爾地夫（Maldives）。

媒體披露，斯里蘭卡民眾面臨糧食及燃料危機時，拉賈帕克薩12日整天都在「喬」簽證。向美國申請踢到鐵板，向印度試探也被打回票，想搭民航機離境還擺譜，要機場 人員到貴賓室服務遭拒，結果錯過當天的航班，只能改搭軍機。

諷刺的是，在馬爾地夫機場迎接他的是馬爾地夫國會議長納希德（Mohammed Nasheed）。納希德2012年失勢後也曾逃往斯里蘭卡避風頭。

拉賈帕克薩據稱已將辭呈託人轉交給國會議長，議長表示尚未收到，實際上議長也是拉賈帕克薩的人馬。

賈帕克薩逃出國後僅數小時，抗議群眾認為總理威克瑞米辛赫與拉賈帕克薩是一夥，要他滾蛋，並與鎮暴警察 發生衝突。

有目擊者指出，現場民眾隨後衝破軍人防線，進入總理辦公室並豎起國旗。警方多次發射催淚瓦斯，威克瑞米辛赫宣布全國進入緊急狀態，並在首都可倫坡市及周邊地區實施宵禁。

此外，群眾還闖入國營電視台，導致節目中斷。

美國駐可倫坡大使館在推特上表示：「出於謹慎考慮，領事部將取消我們13日下午的服務…以及14日所有的領事服務。」