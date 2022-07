影／BBC：斯里蘭卡抗議群眾衝進總理辦公室

BBC報導,斯里蘭卡 抗議群眾已經突破了總理辦公室的大門,現正大舉湧入。

正在現場的記者指出,總理辦公室的地面現充斥著快樂的抗議者們,推特 流傳的影像則可見到一群人擠在「總理辦公室」字樣上方的二樓陽台,一邊舉起斯里蘭卡國旗、一邊振臂高呼。

據報導,已經接管總理辦公室的抗議群眾爆發出喜悅,有人正在自拍、有人高喊「Ranil lunatic」跟「Gota lunatic」的口號,同時敲著鼓與大喊大叫。

Protesters have taken over #PrimeMinister Office #SriLanka pic.twitter.com/kLsQFLngXh

Protestors have gone into the PM's office in Flower Road and taken it over #SriLanka #SriLankaProtests #lka #SriLanka pic.twitter.com/9vkWO48B6a