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英保守黨8人角逐黨魁 13日首輪投票 新首相9/5出爐

編譯中心／綜合12日電

英國保守黨12日完成新黨魁候選人提名程序，共有8人出線，包括外交大臣特拉斯和國會外交委員會主席圖根哈特。第一輪投票13日登場。執政的保守黨11日宣布，接替強生的新黨魁和新任首相將於9月5日出爐。

第一輪投票預計13日下午登場。保守黨議員隨後將進行一輪又一輪的投票，每一輪得票數最少的候選人將被淘汰，直到最後只剩下兩位候選人，再交由全體黨員投票選出黨魁。保守黨目前預估，最後兩位候選人將在21日以前出線。

英國現任首相強生即將下台，負責黨魁選舉事宜的保守黨國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）傍晚宣布，共有8位候選人競逐黨魁大位，包括前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、特拉斯（Liz Truss）、圖根哈特（Tom Tugendhat）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、剛上任不久的財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）。

原本表態有意參選的運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）等，稍早陸續宣布棄選。

第一輪投票預計13日下午登場。保守黨目前預估，最後兩位候選人將在21日以前出線。

值得注意的是，最被看好的幾位候選人，包括特拉斯、圖根哈特，都曾發表立場鮮明的「挺台」言論；摩丹特則曾主持台英經貿對話年度會議，對台灣相關事務不陌生。

另據英國右翼網站《保守黨之家》（Conservative Home）12日發布最新調查，發現貿易政策國務部長摩丹特（Penny Mordaunt）支持率達20%，在超過10位黨魁候選人中位居榜首。若是她當選，英國可能迎來第三位女首相。

每日電訊報指出，《保守黨之家》讀者的民調往往是保守黨黨內氛圍的可靠指標。該網站上次詢問最想看到誰成為新黨魁是在一周前，當時由國防大臣華勒斯（Ben Wallace）拔得頭籌，但他宣布不會出馬參選後，摩丹特成為了保守黨成員之間最青睞的人選。

此外，英國在野工黨12日則對看守首相強生領導的政府提出不信任動議，要求他即刻卸下首相職務，但遭強生擋下。工黨稱強生此舉是破壞慣例，首相辦公室則稱工黨提出的不信任案是浪費國會寶貴議事時間。

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