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克羅埃西亞 明年成為第20個歐元國

編譯中心／綜合12日電
克羅埃西亞採用歐元的簽字儀式，在比利時布魯塞爾舉行。（路透）
克羅埃西亞採用歐元的簽字儀式，在比利時布魯塞爾舉行。（路透）

歐洲聯盟（EU）成員國財政部長12日做出最後核准，正式允許歐盟國克羅埃西亞明年1月1日加入歐元單一貨幣區，成為第20個歐元國。

中央社引述法新社報導，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）在比利時布魯塞爾的簽署儀式中說：「這是值得慶祝的時刻，...也是展現信念的一項舉動。」

前南斯拉夫聯邦共和國成員的克羅埃西亞明年貨幣從庫納（kuna）改為歐元時，距離它加入歐盟還不滿10年。這也將立下歐盟進一步整合的新里程碑。

為了達成這項歷史性的行動，歐盟各國財長通過必要的法律文件，正式將匯價定在1歐元兌7.53450庫納。

克羅埃西亞獲准將成為歐元區最新成員國之際，正值歐元盤旋與美元接近平價的艱難時刻，這顯示出歐元區經濟已經隱隱浮現生活成本危機徵兆。

不過，馬里奇今天抵達歐盟財長會議時表示：「這些時日，我們全都正在面臨非常強大的挑戰；但顯而易見的是，藉由政策和措施上的協調合作，我認為我們可以應付這些挑戰。」

為了加入歐元區，克羅埃西亞必須符合若干嚴厲條件，包括將通貨膨脹率控制在與其他歐盟國相同區間，且公共支出必須健全。

克羅埃西亞2013年加入歐盟時，就已表達加入歐元區的意願。如今在歐元區今年才剛慶祝流通屆滿20周年不久，便傳出克羅埃西亞獲准加入的決定。

歐盟 貨幣 財政部

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