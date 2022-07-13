新聞評論／後安倍時代，日本會集體向右轉嗎？

在安倍 遇刺的同情票效應下，自民黨所領導的自公聯盟在這次參議院改選中，一舉獲得一四六席的過半席次。若再加上支持修憲的日本 維新會及國民民主黨 ，修憲四黨的席次達一七七席，超過一六四席的修憲三分之二門檻。安倍生前念茲在茲的修憲大業，目前看來只差臨門一腳，就端看首相岸田要不要啟動這項工程。

從日本派閥政治勢力消長的角度看，卻可能是另一番風景。安倍身為自民黨最大派系「清和會」掌門人，他在生前未指定接班人的情況下驟逝，勢必引發黨內派閥的權力爭逐。現任首相岸田所屬的「宏池會」，目前只是自民黨第四大派閥，必將乘機而起，填補安倍留下的權力真空。如此，右派的清和會與鴿派的宏池會一旦開始角力，自民黨將進入戰國時代。

安倍執政八年，主導日本政壇十餘年，他留下的最大遺產便是安倍經濟學，以及讓日本再次重返亞洲強國。

在內政上，安倍經濟學的三支箭，主要著重在提升出口及扶植大企業，而忽視所得的公平分配，讓國內貧富差距逐漸拉大。這次暗殺安倍的凶手山上徹也，其行凶理由表面上是宗教問題，實質上也是社會問題。山上從自衛隊退伍後長期就業不順，讓他成為社會邊緣人，逐漸對社會心生不滿，埋下刺殺安倍的動機。成也安倍經濟學，敗也安倍經濟學，這是命運的捉弄。

在外交上，安倍追隨美國路線，成為美國印太戰略的忠實執行者。這雖讓日本再次與亞洲國家接軌，成為亞太地區強國，但由於民族主義的驅使，也讓日本與鄰近的中國、南韓衝突日益加劇。安倍在卸任後，喊出「台灣有事，就是日本有事」，加上美日同盟推波，將讓日本捲入台海戰爭的風雲之中。安倍在位時，是「對中和解」的倡導者；卸任後卻變成「抗中急先鋒」，態度轉變之大猶如川劇變臉。

現任首相岸田文雄上任後，接連帶領自民黨打贏眾議院、參議院兩次大選，也延續安倍的親美抗中路線；日本不但主導跨太平洋經濟夥伴協議（ＣＰＴＰＰ），也加入印太經濟架構（ＩＰＥＦ）。然而，這畢竟是在安倍幕後指導的路線；在後安倍時代，岸田要如何因應這個「安倍真空」？岸田已宣示要繼承安倍遺志推動修憲，但他能做到什麼地步，多數外媒仍抱持懷疑，因為目前日本經濟問題很多。

岸田面臨的難題有二。其一，在自民黨派閥重新洗牌下，誰將接掌保守派大旗？安倍在先前的自民黨總裁選舉時，曾屬意意識形態相近的「高市早苗」。高市雖是九連任的眾議員，卻從未擔任內閣官房長官、外務大臣、總務大臣等重要職務，政治歷練仍嫌不足。而原本足以壓陣的清和會大老「細田博之」，卻是失言不斷、醜聞纏身，長期性騷擾女職員引發眾怒，回鍋擔任清和會領導人的可能性很低。在清和會內部遍尋無人之下，引發麻生派、茂木派的覬覦，安倍的「麻吉」麻生太郎，可能成為接掌保守派大旗的人選。

其二，在右翼保守四黨聯手的壓力下，岸田的務實路線是否會被迫轉向？這次安倍遇刺身亡，激起右翼勢力的集體危機感，自民黨內右翼將順勢崛起，與日本維新會、國民民主黨勢力結合，並要求修改和平憲法。在社會集體氛圍下，一向務實的岸田已說出將繼承安倍遺志，朝向修憲的目標推進。無論這是應景的場面話，還是真心話，他短期內別無選擇。

安倍遇刺，讓保守四黨意外地衝過修憲門檻，日本會不會就此集體向右轉？那把利箭，正在弦上。