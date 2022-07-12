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英國可能迎來第三位女首相？保守黨基層青睞摩丹特出線

編譯周辰陽／即時報導
英國貿易政策國務部長摩丹特。資料照片。路透
英國貿易政策國務部長摩丹特。資料照片。路透

英國右翼網站《保守黨之家》（Conservative Home）12日發布最新調查，發現貿易政策國務部長摩丹特（Penny Mordaunt）在超過10位黨魁候選人中位居榜首。

每日電訊報指出，《保守黨之家》讀者的民調往往是保守黨黨內氛圍的可靠指標。該網站上次詢問最想看到誰成為新黨魁是在一周前，當時由國防大臣華勒斯（Ben Wallace）拔得頭籌，但他宣布不會出馬參選後，摩丹特成為了保守黨成員之間最青睞的人選。

根據《保守黨之家》釋出的數字，有20%投給摩丹特，平等事務國務部長巴登諾克（Kemi Badenoch）得到19%的支持。第三名是前財政大臣蘇納克的12%，檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）與外交大臣則同樣獲得10%的支持。

根據保守黨後座議員黨團「1922委員會」公布的規則，有意參選者需取得20位下院議員的支持，才能讓他們的名字登上供保守黨全體下院議員進行表決的選票。候選人需要至少30張票才能晉級到下一輪，在每一輪秘密投票拿到最低票者會被淘汰，直到選出最後2名候選人交付基層黨員投票。

Sky News報導，蘇納克、摩丹特與資深後座議員圖根哈特（Tom Tugendhat）都已跨過20票支持的第一道門檻。

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