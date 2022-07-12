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以色列間諜軟體公司曾監控馬克宏 美情報圈卻默許美商收購

編譯李京倫／綜合11日電
手機畫面顯示以色列NSO公司官網。（Getty Images）
手機畫面顯示以色列NSO公司官網。（Getty Images）

紐約時報報導，美國軍事承包商L3Harris高層在美國情報官員默許下，密訪以色列打算收購開發「飛馬」（Pegasus）間諜軟體的以色列公司NSO。飛馬軟體可主動入侵手機，法國總統馬克宏、摩洛哥國王等十多位現、卸任元首都是被監控受害者。拜登政府數月前已把NSO集團列入黑名單，禁止美國企業與對方往來，但美國情報官員仍暗中支持L3Harris收購NSO。

包括華盛頓郵報、衛報等數十家媒體去年夏天揭發，以色列NSO集團的間諜軟體「飛馬」，被用於監控各地記者、企業主管、政界與維權人士的手機。「飛馬」的「免點擊」攻擊，讓用戶收到惡意簡訊就算沒點開惡意連結手機照樣被駭，簡訊、通聯、影音會被竊，還會遭追蹤並淪駭客錄影工具。

法國總統馬克宏是被間諜軟體「飛馬」監控的受害者。（美聯社）
法國總統馬克宏是被間諜軟體「飛馬」監控的受害者。（美聯社）

紐時指出，L3Harris也有研發間諜軟體的經驗，相關消息令人尷尬之處在於，拜登政府去年11月才宣布將NSO列入黑名單，禁止美國企業與對方開展任何業務。

但紐時引述知情人士披露，美國情報圈官員暗中支持L3Harris收購對方，畢竟NSO的技術這幾年發展下來，讓各國情治機關深感興趣。

相關收購一直祕密進行，直到上月NSO可能被收購的消息遭「情報在線」網站曝光才引起各方關切。白宮官員對收購談判表示憤怒。

三名政府官員表示，在白宮表達震怒幾天後，高度倚賴政府標案的L3Harris通知拜登政府相關收購已作罷，然而好幾位知情人士透露，收購談判並未胎死腹中。

據五名知情人士透露，L3Harris的談判代表告訴以色列方面，只要滿足特定條件，美國情治圈支持收購案，其中一條件是NSO「核心武器」，也就是讓飛馬軟體得以主動侵入手機的電腦原始碼漏洞技術，要賣給「五眼聯盟」全體成員。

紐時指出，令華府、以色列當局乃至其他盟邦疑惑的是，會否美國政府內一些單位在白宮私下授意或不知情下，無視政府公開立場想趁機把NSO最具威力的間諜軟體納入麾下。

飛馬 以色列 間諜

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