前美高官：安倍發明「印太」一詞影響深遠 川普也借用

日本前首相安倍晉三的遺體，11日移往東京增上寺，許多民眾向已故前首相道別。（中央社）

前白宮副國家安全顧問博明10日投書「華爾街日報」，悼念8日遇刺隕命的前日相安倍 晉三。他特別強調現今大家慣用的「印太」一詞，是安倍發明，而且影響深遠。

博明（Matthew Pottinger）於2017年至2021年在白宮任職期間，負責協調當時總統川普政府的亞洲政策。他在題為「安倍晉三發明了『印太』」一文中寫道，川普2017年11月訪問越南時，發表演說宣告「自由和開放的印太地區」，各國領袖過去在描述這個世界人口最多的地區時所用的稱呼，自此出現轉變。

博明指出，事實上川普是向安倍晉三借用了這個用詞。安倍過世以前，也知道他標誌性的地緣政治願景，以及用來描述它的詞彙，已在印太地區和全世界廣為人們接受。

安倍願景的早期輪廓，是在他首次擔任首相期間、於2007年訪問印度時所作的一次演講中出現。他呼籲建立一個「更廣闊的亞洲」，不僅跨越太平洋，還跨越印度洋。安倍知道「亞太」（Asia-Pacific）一詞讓人聯想到以中國為中心的東亞地理。他希望人們看到一個更宏大的畫面，於是開始使用「印太」（Indo-Pacific）這個詞彙。

區域內各國開始將安倍的願景視為一個不腐敗的替代方案，足以取代中國領導人習近平不透明的「一帶一路」借貸計畫。

另據NHK報導，日本 政府內閣會議今天決定，將頒贈「大勳位菊花章頸飾」與「大勳位菊花大綬章」，表彰安倍至今功績。日本內閣官房長官松野博一在記者會上說，頒贈主因是安倍過去多年擔任首相，在以日美關係為主軸的外交及經濟安全保障政策方面竭盡心力有所功績。

「大勳位菊花章頸飾」是日本唯一以頸飾呈現的勳章，屬最高等勳章，日皇在伴隨即位相關儀式也會佩戴。二次大戰後除了外國元首外，日本至今只頒贈給前首相吉田茂、佐藤榮作及中曾根康弘，安倍是第四人。

安倍晉三的遺體今天已移往東京增上寺，許多民眾在附近聚集，向已故前首相道別。

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，澳洲為了向這名執政最久的日相致敬，雪梨歌劇院打上日本國旗紅白色的燈光。（取材自推特）

此外，澳洲 特別服務廣播電視台（SBS）報導，澳洲最知名地標雪梨歌劇院整片外牆10日晚間打上象徵日本國旗的紅白色燈光，向安倍致敬。墨爾本、布里斯本等澳洲大城的主要地標也打上紅白光，令在地日僑感動。

日本駐雪梨總領事紀谷昌彥當晚也在雪梨歌劇院現場，表示自己「深受感動」。住在墨爾本的日籍攝影師伊集院俊彥說：「我見過福林德斯車站成千上萬次，但打上紅白燈光是我見過它最美的一次。」