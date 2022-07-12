斯里蘭卡總統落跑傳赴杜拜 官邸留上千萬現鈔

斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔；警方表示，上千萬鈔票將會交給法院。（美聯社）

斯里蘭卡 經濟崩潰，總統拉賈帕克薩落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔。警方表示，上千萬鈔票今天將會交給法院。

中央社引述法新社報導，示威者9日闖入總統官邸後，發現1785萬全新盧比現鈔（約5萬美元），但將鈔票交給了警方。警方發言人表示：「鈔票已被警方接管，今天將交給法院。」官方消息人士表示，官邸還留下一只裝滿文件的手提箱。

拉賈帕克薩3月31日被試圖闖入的示威者趕出私宅，搬到建於殖民時代、有200年歷史的斯里蘭卡總統府。根據官方消息人士，示威民眾本月9日攻入總統官邸時，73歲的拉賈帕克薩在海軍人員的護送下從後門逃走，搭船離開，前往斯里蘭卡東北部。

斯里蘭卡官員表示，拉賈帕克薩今天搭機前往卡圖那雅克空軍基地，此處與斯里蘭卡主要機場 班達蘭乃克國際機場隔著圍欄相接。當地媒體臆測他將流亡海外，可能前往杜拜。

國會議長阿貝瓦迪那日前宣布，拉賈帕克薩13日將辭職，以確保「政權和平交接」。他今天發表聲明說，斯里蘭卡國會15日將再召開會議，下任總統提名 人選將於19日提交國會，國會20日將投票選出新總統。