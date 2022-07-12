我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

斯里蘭卡總統落跑傳赴杜拜 官邸留上千萬現鈔

編譯中心／綜合11日電
斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔；警方表示，上千萬鈔票將會交給法院。（美聯社）
斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔；警方表示，上千萬鈔票將會交給法院。（美聯社）

斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔。警方表示，上千萬鈔票今天將會交給法院。

中央社引述法新社報導，示威者9日闖入總統官邸後，發現1785萬全新盧比現鈔（約5萬美元），但將鈔票交給了警方。警方發言人表示：「鈔票已被警方接管，今天將交給法院。」官方消息人士表示，官邸還留下一只裝滿文件的手提箱。

拉賈帕克薩3月31日被試圖闖入的示威者趕出私宅，搬到建於殖民時代、有200年歷史的斯里蘭卡總統府。根據官方消息人士，示威民眾本月9日攻入總統官邸時，73歲的拉賈帕克薩在海軍人員的護送下從後門逃走，搭船離開，前往斯里蘭卡東北部。

斯里蘭卡官員表示，拉賈帕克薩今天搭機前往卡圖那雅克空軍基地，此處與斯里蘭卡主要機場班達蘭乃克國際機場隔著圍欄相接。當地媒體臆測他將流亡海外，可能前往杜拜。

國會議長阿貝瓦迪那日前宣布，拉賈帕克薩13日將辭職，以確保「政權和平交接」。他今天發表聲明說，斯里蘭卡國會15日將再召開會議，下任總統提名人選將於19日提交國會，國會20日將投票選出新總統。

斯里蘭卡 機場 提名

上一則

英相角逐戰將登場 強生拒表態支持任何人選

下一則

法國國會不信任投票差門檻一大截 極左派倒閣失敗

延伸閱讀

將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近

將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近
斯里蘭卡是如何逐漸走入危機的？

斯里蘭卡是如何逐漸走入危機的？
斯里蘭卡破產 中國這次為何見死不救？

斯里蘭卡破產 中國這次為何見死不救？
聯合報社論／崩落前夕 一切看起來無比堅固

聯合報社論／崩落前夕 一切看起來無比堅固

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」